Рейтинг@Mail.ru
Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230518/perekhod-na-novye-standarty-ekspert-o-reforme-obrazovaniya-v-rossii-1128784615.html
Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
Пилотный проект реформы высшего образования в России, который пройдет с 2023 по 2026 учебные годы в шести вузах страны, является обновлением старой Болонской... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T08:14
2023-05-18T08:14
радио "спутник в крыму"
крым
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
сергей додонов
мнения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119877932_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_589a893870895d94466c919e73051b0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Пилотный проект реформы высшего образования в России, который пройдет с 2023 по 2026 учебные годы в шести вузах страны, является обновлением старой Болонской системы, поскольку резкий переход на новые стандарты невозможен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.Реформа образования в РоссииРанее сообщалось, что до 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин."Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в тексте указа.Документ предусматривает введение базового высшего (от 4 до 6 лет) и специализированного высшего образования (не больше трех лет).Таким образом, устанавливается несколько уровней обучения: высшее образование будет базовым, специализированным (магистратура, ординатора) и профессиональным (аспирантура).Нужен плавный переходЭксперимент в системе высшего образования подразумевает, что к базовому высшему будет относиться не только бакалавриат, но и специалитет, поясняет он."Название "бакалавриат" останется, прежде всего, для студентов, которые приезжают из-за рубежа. По специалитету подразумеваются различные схемы. В частности, в Томском университете, одном из участников эксперимента, предполагается, что специалитет будет по схеме "3+1+1": три года фундаментального обучения, один – обучение с учетом требований предприятий заказчиков и один год – практическая подготовка на этих предприятиях", - объясняет собеседник.В то же время один год магистратуры будет предусмотрен для студентов, которые продолжат обучение по выбранной ранее профессии. Учиться бесплатно в магистратуре"Данный эксперимент также подразумевает, что, имея базовый уровень подготовки "специалист", можно пойти дальше и бесплатно на бюджете обучаться в магистратуре. Сейчас это невозможно. Это необходимая вещь, потому что фактически дает возможность ребятам, которые себя попробовали на производстве и которые испытывают потребность в получении уникальных знаний, получить их, имея уже определенный опыт", - считает Додонов.Также эксперт отметил, что существующая в вузах "свобода и автономность", когда они могут самостоятельно определять, в том числе, и наполнение фундаментальной части, "играет некую злую шутку", поскольку университеты, "самостоятельно формируя учебные планы, иногда включают такие дисциплины, которые упрощают для них экономическую составляющую: потоком читают лекции что биологам, что химикам, что физкультурникам". И это, по мнению Додонова, ухудшает качество подготовки."Полагаю, что следующим моментом будет расширение жестких требований по содержанию фундаментальной части", - предположил Додонов.Нужны формализация и походы.По мнению Додонова, высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования.Читайте также на РИА Новости Крым:Менять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнениеКак Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта
https://crimea.ria.ru/20220525/chem-prodiktovan-otkaz-rossii-ot-bolonskoy-sistemy--mnenie-1123340128.html
https://crimea.ria.ru/20230517/pochemu-deti-ukhodyat-iz-shkoly-posle-9-klassa--mnenie-1128771163.html
https://crimea.ria.ru/20230504/problema-meditsiny--kadry-glava-roszdravnadzora-kryma-vasiliy-klimov-1128507169.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119877932_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_12940a7639b34569ee4814e025d1a2be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, сергей додонов, мнения, общество
Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

Додонов назвал пилотный проект реформы высшего образования обновлением Болонской системы

08:14 18.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАбитуриент
Абитуриент - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Пилотный проект реформы высшего образования в России, который пройдет с 2023 по 2026 учебные годы в шести вузах страны, является обновлением старой Болонской системы, поскольку резкий переход на новые стандарты невозможен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.

Реформа образования в России

Ранее сообщалось, что до 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
"Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в тексте указа.
Документ предусматривает введение базового высшего (от 4 до 6 лет) и специализированного высшего образования (не больше трех лет).
Таким образом, устанавливается несколько уровней обучения: высшее образование будет базовым, специализированным (магистратура, ординатора) и профессиональным (аспирантура).
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая 2022, 19:01
Чем продиктован отказ России от Болонской системы – мнение

Нужен плавный переход

"Этот пилотный проект является некоторым обновлением элементов старой Болонской системы, потому что радикальный и резкий переход к новой системе невозможен сейчас, необходима плавная замена, которая осуществляется в виде этого эксперимента", - считает Додонов.
Эксперимент в системе высшего образования подразумевает, что к базовому высшему будет относиться не только бакалавриат, но и специалитет, поясняет он.
"Название "бакалавриат" останется, прежде всего, для студентов, которые приезжают из-за рубежа. По специалитету подразумеваются различные схемы. В частности, в Томском университете, одном из участников эксперимента, предполагается, что специалитет будет по схеме "3+1+1": три года фундаментального обучения, один – обучение с учетом требований предприятий заказчиков и один год – практическая подготовка на этих предприятиях", - объясняет собеседник.
В то же время один год магистратуры будет предусмотрен для студентов, которые продолжат обучение по выбранной ранее профессии.
Подача документов в вузы - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Вчера, 20:54Радио "Спутник в Крыму"
Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение

Учиться бесплатно в магистратуре

"Данный эксперимент также подразумевает, что, имея базовый уровень подготовки "специалист", можно пойти дальше и бесплатно на бюджете обучаться в магистратуре. Сейчас это невозможно. Это необходимая вещь, потому что фактически дает возможность ребятам, которые себя попробовали на производстве и которые испытывают потребность в получении уникальных знаний, получить их, имея уже определенный опыт", - считает Додонов.
Также эксперт отметил, что существующая в вузах "свобода и автономность", когда они могут самостоятельно определять, в том числе, и наполнение фундаментальной части, "играет некую злую шутку", поскольку университеты, "самостоятельно формируя учебные планы, иногда включают такие дисциплины, которые упрощают для них экономическую составляющую: потоком читают лекции что биологам, что химикам, что физкультурникам". И это, по мнению Додонова, ухудшает качество подготовки.
"Полагаю, что следующим моментом будет расширение жестких требований по содержанию фундаментальной части", - предположил Додонов.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 07:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

Нужны формализация и походы.

"Должен быть обязательный перечень фундаментальных дисциплин. Но когда переходим к профессиональной подготовке и взаимодействию с заказчиками, необходимо учитывать требования рынка труда и, прежде всего, заказчика, который направляет студента по целевому договору", - сказал Додонов.
По мнению Додонова, высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Менять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнение
Как Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнение
Как выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеОбразование в РоссииСергей ДодоновМненияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область
08:37Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
08:14Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
07:58Сухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма
07:29Украина становится источником мирового терроризма – мнение
07:04Трагическая страница истории: депортация народов Крыма
00:01Четверг в Крыму будет жарким и ветреным
00:00Какой сегодня праздник: 18 мая
23:13СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском
22:52ВСУ выпустили 250 снарядов по Херсонщине: есть жертвы
21:54Главные события и заявления дня: 17 мая
21:36Главные новости Крыма: 17 мая
21:15Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
21:02В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
20:54Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
20:37В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ
20:19Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате
20:02Землю снова накроет магнитная буря
19:31Компенсации фермерам: осталось три дня для подачи документов
19:13В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепости
Лента новостейМолния