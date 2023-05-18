https://crimea.ria.ru/20230518/perekhod-na-novye-standarty-ekspert-o-reforme-obrazovaniya-v-rossii-1128784615.html

Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России

Пилотный проект реформы высшего образования в России, который пройдет с 2023 по 2026 учебные годы в шести вузах страны, является обновлением старой Болонской... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T08:14

2023-05-18T08:14

2023-05-18T08:14

радио "спутник в крыму"

крым

образование в крыму и севастополе

высшее образование

образование в россии

сергей додонов

мнения

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Пилотный проект реформы высшего образования в России, который пройдет с 2023 по 2026 учебные годы в шести вузах страны, является обновлением старой Болонской системы, поскольку резкий переход на новые стандарты невозможен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.Реформа образования в РоссииРанее сообщалось, что до 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин."Участникам пилотного проекта разработать и утвердить до 30 июня 2023 года образовательные стандарты и требования образования по уровням образования, а также соответствующие образовательные программы высшего образования и программы аспирантуры", - говорится в тексте указа.Документ предусматривает введение базового высшего (от 4 до 6 лет) и специализированного высшего образования (не больше трех лет).Таким образом, устанавливается несколько уровней обучения: высшее образование будет базовым, специализированным (магистратура, ординатора) и профессиональным (аспирантура).Нужен плавный переходЭксперимент в системе высшего образования подразумевает, что к базовому высшему будет относиться не только бакалавриат, но и специалитет, поясняет он."Название "бакалавриат" останется, прежде всего, для студентов, которые приезжают из-за рубежа. По специалитету подразумеваются различные схемы. В частности, в Томском университете, одном из участников эксперимента, предполагается, что специалитет будет по схеме "3+1+1": три года фундаментального обучения, один – обучение с учетом требований предприятий заказчиков и один год – практическая подготовка на этих предприятиях", - объясняет собеседник.В то же время один год магистратуры будет предусмотрен для студентов, которые продолжат обучение по выбранной ранее профессии. Учиться бесплатно в магистратуре"Данный эксперимент также подразумевает, что, имея базовый уровень подготовки "специалист", можно пойти дальше и бесплатно на бюджете обучаться в магистратуре. Сейчас это невозможно. Это необходимая вещь, потому что фактически дает возможность ребятам, которые себя попробовали на производстве и которые испытывают потребность в получении уникальных знаний, получить их, имея уже определенный опыт", - считает Додонов.Также эксперт отметил, что существующая в вузах "свобода и автономность", когда они могут самостоятельно определять, в том числе, и наполнение фундаментальной части, "играет некую злую шутку", поскольку университеты, "самостоятельно формируя учебные планы, иногда включают такие дисциплины, которые упрощают для них экономическую составляющую: потоком читают лекции что биологам, что химикам, что физкультурникам". И это, по мнению Додонова, ухудшает качество подготовки."Полагаю, что следующим моментом будет расширение жестких требований по содержанию фундаментальной части", - предположил Додонов.Нужны формализация и походы.По мнению Додонова, высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования.Читайте также на РИА Новости Крым:Менять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнениеКак Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта

https://crimea.ria.ru/20220525/chem-prodiktovan-otkaz-rossii-ot-bolonskoy-sistemy--mnenie-1123340128.html

https://crimea.ria.ru/20230517/pochemu-deti-ukhodyat-iz-shkoly-posle-9-klassa--mnenie-1128771163.html

https://crimea.ria.ru/20230504/problema-meditsiny--kadry-glava-roszdravnadzora-kryma-vasiliy-klimov-1128507169.html

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крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, сергей додонов, мнения, общество