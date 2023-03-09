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Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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https://crimea.ria.ru/20230309/kak-vuzu-obuchit-khoroshego-spetsialista---ekspert-1127417996.html
Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт
Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт
Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T08:43
2023-03-09T08:43
радио "спутник в крыму"
мнения
государственный совет рк (госсовет)
сергей додонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как в перспективе может осуществляться подготовка специалистов в вузах рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов.Самый главный вопросПо словам Сергея Додонова, разговоры о том, как будет реформироваться отечественная система образования, поднимались с апреля прошлого года, именно тогда Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы. Вернутся ли вузы к специалитету или оставят бакалавриат, вопрос второстепенный считает эксперт. Самое главное сегодня – качество образования.Ранняя подготовка специалиста было одним из направлений Болонской системы, когда его нужно было выпустить на рынок труда как можно раньше. Четыре года студенты учились в бакалавриате, затем многие стремились закончить магистратуру, которая была необходима для расширения профессиональных компетенций.Как вырастить специалиста"Много дискуссий сегодня об образовании, насколько автономны должны быть вузы, которые должны сами придумывать свои учебные планы и выпускать уникальных специалистов. Здесь важно взаимодействовать с работодателями, чтобы отвечать запросам рынка", - уверен Сергей Додонов.По словам эксперта, в Крыму сейчас стремятся к тому, чтобы сформировать целевой заказ в подготовке специалистов от основных отраслевых учреждений и предприятий.По его словам, практическая подготовка должна начинаться со второго курса и идти непрерывно, чтобы к четвертому курсу студент уже мог работать по специальности.По его словам, вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.По его словам, на эти реформы может уйти не менее 7 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование "Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь
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РИА Новости Крым
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мнения, государственный совет рк (госсовет), сергей додонов, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, общество, новости, крым, новости крыма
Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт

Депутат Додонов: в Крыму вырабатывают механизм целевой подготовки специалистов

08:43 09.03.2023
 
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Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как в перспективе может осуществляться подготовка специалистов в вузах рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов.

Самый главный вопрос

По словам Сергея Додонова, разговоры о том, как будет реформироваться отечественная система образования, поднимались с апреля прошлого года, именно тогда Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы. Вернутся ли вузы к специалитету или оставят бакалавриат, вопрос второстепенный считает эксперт. Самое главное сегодня – качество образования.

"Мы должны понять, не сколько учить, а как учить. Самый главный вопрос, что должно быть заложено в образовательную программу, потому что даже в Советском Союзе были программы, когда специалистов готовили за 4-4,5 года. Первое экономическое образование было четырехлетним, инженеры и агрономы учились 5 лет".

Ранняя подготовка специалиста было одним из направлений Болонской системы, когда его нужно было выпустить на рынок труда как можно раньше. Четыре года студенты учились в бакалавриате, затем многие стремились закончить магистратуру, которая была необходима для расширения профессиональных компетенций.
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Как вырастить специалиста

"Много дискуссий сегодня об образовании, насколько автономны должны быть вузы, которые должны сами придумывать свои учебные планы и выпускать уникальных специалистов. Здесь важно взаимодействовать с работодателями, чтобы отвечать запросам рынка", - уверен Сергей Додонов.
По словам эксперта, в Крыму сейчас стремятся к тому, чтобы сформировать целевой заказ в подготовке специалистов от основных отраслевых учреждений и предприятий.
"Базовые университеты должны обеспечивать потребность в кадрах, поэтому это будет своего рода социальный договор между республикой и университетами по подготовке тех или иных направлений. Дальше следующий этап – взаимодействие университета с отраслевыми министерствами. И далее – с конкретными работодателями, ведущими производителями или поставщиками услуг, которые формируют запрос специалистов", - объясняет Сергей Додонов.
По его словам, практическая подготовка должна начинаться со второго курса и идти непрерывно, чтобы к четвертому курсу студент уже мог работать по специальности.
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По его словам, вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.
По его словам, на эти реформы может уйти не менее 7 лет.
"Целевики – еще один аргумент в сторону нормальной подготовки специалиста по заказу работодателя. Вопрос в дальнейших взаимоотношениях с выпускником, пойдет ли он на предприятие. Обязательная отработка может быть представлена в виде социального контракта", резюмировал Сергей Додонов.
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