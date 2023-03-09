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Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт
Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт
Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T08:43
2023-03-09T08:43
2023-03-09T08:43
радио "спутник в крыму"
мнения
государственный совет рк (госсовет)
сергей додонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как в перспективе может осуществляться подготовка специалистов в вузах рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов.Самый главный вопросПо словам Сергея Додонова, разговоры о том, как будет реформироваться отечественная система образования, поднимались с апреля прошлого года, именно тогда Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы. Вернутся ли вузы к специалитету или оставят бакалавриат, вопрос второстепенный считает эксперт. Самое главное сегодня – качество образования.Ранняя подготовка специалиста было одним из направлений Болонской системы, когда его нужно было выпустить на рынок труда как можно раньше. Четыре года студенты учились в бакалавриате, затем многие стремились закончить магистратуру, которая была необходима для расширения профессиональных компетенций.Как вырастить специалиста"Много дискуссий сегодня об образовании, насколько автономны должны быть вузы, которые должны сами придумывать свои учебные планы и выпускать уникальных специалистов. Здесь важно взаимодействовать с работодателями, чтобы отвечать запросам рынка", - уверен Сергей Додонов.По словам эксперта, в Крыму сейчас стремятся к тому, чтобы сформировать целевой заказ в подготовке специалистов от основных отраслевых учреждений и предприятий.По его словам, практическая подготовка должна начинаться со второго курса и идти непрерывно, чтобы к четвертому курсу студент уже мог работать по специальности.По его словам, вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.По его словам, на эти реформы может уйти не менее 7 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование "Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь
https://crimea.ria.ru/20220529/kak-dolzhna-vyglyadet-novaya-sistema-vysshego-obrazovaniya-v-rossii--mnenie-1123371309.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, государственный совет рк (госсовет), сергей додонов, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, общество, новости, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым.
Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как в перспективе может осуществляться подготовка специалистов в вузах рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов.
Самый главный вопрос
По словам Сергея Додонова, разговоры о том, как будет реформироваться отечественная система образования, поднимались с апреля прошлого года, именно тогда Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы. Вернутся ли вузы к специалитету или оставят бакалавриат, вопрос второстепенный считает эксперт. Самое главное сегодня – качество образования.
"Мы должны понять, не сколько учить, а как учить. Самый главный вопрос, что должно быть заложено в образовательную программу, потому что даже в Советском Союзе были программы, когда специалистов готовили за 4-4,5 года. Первое экономическое образование было четырехлетним, инженеры и агрономы учились 5 лет".
Ранняя подготовка специалиста было одним из направлений Болонской системы, когда его нужно было выпустить на рынок труда как можно раньше. Четыре года студенты учились в бакалавриате, затем многие стремились закончить магистратуру, которая была необходима для расширения профессиональных компетенций.
Как вырастить специалиста
"Много дискуссий сегодня об образовании, насколько автономны должны быть вузы, которые должны сами придумывать свои учебные планы и выпускать уникальных специалистов. Здесь важно взаимодействовать с работодателями, чтобы отвечать запросам рынка", - уверен Сергей Додонов.
По словам эксперта, в Крыму сейчас стремятся к тому, чтобы сформировать целевой заказ в подготовке специалистов от основных отраслевых учреждений и предприятий.
"Базовые университеты должны обеспечивать потребность в кадрах, поэтому это будет своего рода социальный договор между республикой и университетами по подготовке тех или иных направлений. Дальше следующий этап – взаимодействие университета с отраслевыми министерствами. И далее – с конкретными работодателями, ведущими производителями или поставщиками услуг, которые формируют запрос специалистов", - объясняет Сергей Додонов.
По его словам, практическая подготовка должна начинаться со второго курса и идти непрерывно, чтобы к четвертому курсу студент уже мог работать по специальности.
По его словам, вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.
По его словам, на эти реформы может уйти не менее 7 лет.
"Целевики – еще один аргумент в сторону нормальной подготовки специалиста по заказу работодателя. Вопрос в дальнейших взаимоотношениях с выпускником, пойдет ли он на предприятие. Обязательная отработка может быть представлена в виде социального контракта", резюмировал Сергей Додонов.
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