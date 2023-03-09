https://crimea.ria.ru/20230309/kak-vuzu-obuchit-khoroshego-spetsialista---ekspert-1127417996.html

Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт

Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Как вузу обучить хорошего специалиста - эксперт

Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T08:43

2023-03-09T08:43

2023-03-09T08:43

радио "спутник в крыму"

мнения

государственный совет рк (госсовет)

сергей додонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Высшее образование в России ожидает большая перезагрузка и отказ от Болонской системы двухуровневого образования. Соответствующее распоряжение дал Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Как в перспективе может осуществляться подготовка специалистов в вузах рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике парламента республики Сергей Додонов.Самый главный вопросПо словам Сергея Додонова, разговоры о том, как будет реформироваться отечественная система образования, поднимались с апреля прошлого года, именно тогда Россия и Белоруссия решением Болонской группы были исключены из системы. Вернутся ли вузы к специалитету или оставят бакалавриат, вопрос второстепенный считает эксперт. Самое главное сегодня – качество образования.Ранняя подготовка специалиста было одним из направлений Болонской системы, когда его нужно было выпустить на рынок труда как можно раньше. Четыре года студенты учились в бакалавриате, затем многие стремились закончить магистратуру, которая была необходима для расширения профессиональных компетенций.Как вырастить специалиста"Много дискуссий сегодня об образовании, насколько автономны должны быть вузы, которые должны сами придумывать свои учебные планы и выпускать уникальных специалистов. Здесь важно взаимодействовать с работодателями, чтобы отвечать запросам рынка", - уверен Сергей Додонов.По словам эксперта, в Крыму сейчас стремятся к тому, чтобы сформировать целевой заказ в подготовке специалистов от основных отраслевых учреждений и предприятий.По его словам, практическая подготовка должна начинаться со второго курса и идти непрерывно, чтобы к четвертому курсу студент уже мог работать по специальности.По его словам, вузы должны взаимодействовать с проверенными крупными градообразующими предприятиями, которые смогут задавать перспективный тон развития образовательных программ. Вузы должны идти дальше и видеть риски и проблемные места предприятия, преобразовывая их в научные исследования, которые можно было бы применить на практике, уверен Сергей Додонов.По его словам, на эти реформы может уйти не менее 7 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование "Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь

https://crimea.ria.ru/20220529/kak-dolzhna-vyglyadet-novaya-sistema-vysshego-obrazovaniya-v-rossii--mnenie-1123371309.html

https://crimea.ria.ru/20230125/dostoynyy-vuz-putin-otsenil-sevastopolskiy-gosuniversitet-1126579457.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, государственный совет рк (госсовет), сергей додонов, высшее образование в крыму, образование в крыму и севастополе, общество, новости, крым, новости крыма