https://crimea.ria.ru/20230221/v-krymu-otsenili-initsiativu-putina-reformirovat-vysshee-obrazovanie---1127137036.html

В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование

В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование - РИА Новости Крым, 21.02.2023

В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование

Возрождение лучших традиций советской системы высшего образования в России, которое анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию,... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T19:24

2023-02-21T19:24

2023-02-21T19:24

радио "спутник в крыму"

образование в россии

образование в крыму и севастополе

мнения

наталья киселева

общество

форго

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Возрождение лучших традиций советской системы высшего образования в России, которое анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, является позитивным моментом, поскольку копирование западных стандартов в этой сфере лишь ухудшило качество подготовки студентов в вузах. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог, доцент Таврической академии Крымского федерального университета Наталья Киселева.Киселева также обратила внимание на слова президента о необходимости повысить качество школьных и вузовских учебных курсов по гуманитарным наукам, прежде всего, истории, обществознанию, литературе и географии."К сожалению, не только в вузах, но и в школе некоторые из этих направлений ни то чтобы не получили развитие, а даже деградировали. Это касается, например, географии. В некоторых наших вузах это направление, к сожалению, сейчас уничтожается. Считаю, что это антигосударственная политика, такого не должно быть. Это базовые дисциплины для человека и гражданина", – подчеркнула социолог.Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В своей речи глава государства, в частности, предложил вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. По словам главы государства, необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов РоссииЗапрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасатьсяПутин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, образование в крыму и севастополе, мнения, наталья киселева, общество, форго, владимир путин (политик), послание федеральному собранию