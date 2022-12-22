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Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи
Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи
Президент России Владимир Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности для молодежи, которая попала под РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T17:24
2022-12-22T17:24
2022-12-22T17:27
владимир путин (политик)
россия
общество
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности для молодежи, которая попала под шквал информационных атак."В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", – сказал российский лидер на заседании Государственного Совета РФ.Путин подчеркнул, что сейчас особенно важны проекты просветительской направленности. И добавил, что для опережающего развития молодежной политики на местах в этом году запущена программа "Регион для молодых". В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты федерации получат 15 млрд рублей."Эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную полезную для общества деятельность", - отметил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Не Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войныЧто поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнениеОт скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
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владимир путин (политик), россия, общество, образование в россии, новости
Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи
Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории для молодежи
17:24 22.12.2022 (обновлено: 17:27 22.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности для молодежи, которая попала под шквал информационных атак.
"В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", – сказал российский лидер на заседании Государственного Совета РФ.
Путин подчеркнул, что сейчас особенно важны проекты просветительской направленности. И добавил, что для опережающего развития молодежной политики на местах в этом году запущена программа "Регион для молодых". В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты федерации получат 15 млрд рублей.
"Эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную полезную для общества деятельность", - отметил президент.
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