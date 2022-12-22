https://crimea.ria.ru/20221222/putin-poruchil-vnedrit-otdelnyy-kurs-po-istorii-dlya-molodezhi-1126084660.html

Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи

Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Путин поручил внедрить отдельный курс по истории для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности для молодежи, которая попала под РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T17:24

2022-12-22T17:24

2022-12-22T17:27

владимир путин (политик)

россия

общество

образование в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности для молодежи, которая попала под шквал информационных атак."В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", – сказал российский лидер на заседании Государственного Совета РФ.Путин подчеркнул, что сейчас особенно важны проекты просветительской направленности. И добавил, что для опережающего развития молодежной политики на местах в этом году запущена программа "Регион для молодых". В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты федерации получат 15 млрд рублей."Эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную полезную для общества деятельность", - отметил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Не Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войныЧто поможет школьникам в изучении и усвоении истории России – мнениеОт скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии

https://crimea.ria.ru/20221108/kuda-propala-liberalnaya-molodezh--mnenie-obschestvennika-1125280767.html

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владимир путин (политик), россия, общество, образование в россии, новости