https://crimea.ria.ru/20220930/ot-skifov-do-geroev-vov-krym-pomozhet-vozrodit-istoriyu-novorossii-1124667475.html
От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии - РИА Новости Крым, 30.09.2022
От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
В украинский период на территориях исторической Новороссии уничтожено множество памятников и подлинных архивных документов, особенно относящихся к периодам... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T07:24
2022-09-30T07:24
2022-09-30T07:24
радио "спутник в крыму"
культура
крым
украина
археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В украинский период на территориях исторической Новороссии уничтожено множество памятников и подлинных архивных документов, особенно относящихся к периодам Российской Империи и СССР, в том числе - о событиях Великой Отечественной войны. Работа по их возрождению уже началась и будет продолжена, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.То же, по его словам, касается библиотек, которые оказались наполнены пропагандисткой литературой, искажающей подлинные исторические факты об истории освобожденных регионов, особенно в части периодов Российской Империи и СССР."Поэтому, первое, что необходимо делать - очень большую ревизию. И очень важно, кто работает в учреждениях культуры. Мы должны понимать, что на руководящие должности часто ставили антироссийски настроенных людей, идеологически подкованных нацистов, которые не отличались глубокими знаниями, но внедряли всю эту ложь".При этом, благодаря патриотизму неравнодушных местных жителей, многие объекты удалось сохранить, подчеркивает Волков. Теперь подключаются и крымчане, и специалисты из других регионов России. Но речь не только о тех работах, которые патриоты способны выполнить своими средствами. Уже сейчас в ДНР силами специалистов Минобороны РФ восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила". После воссоединения на исторических землях начнется работа по восстановлению исторических объектов на федеральном уровне по примеру Крыма, убежден парламентарий.По его словам, кроме памятников российского и советского периодов, земли Новороссии хранят огромный пласт культурного наследия более ранних эпох: киммерийцы, скифы, сарматы, печенеги, половцы. Там большое количество скифских курганов, есть каменные бабы античного периода. Скифское государство распространялось от Ольвии (современная Одесса) до Неаполя Скифского в Крыму - это все Причерноморье. "Уверен, все эти объекты получат статус объектов федерального значения, и будут восстанавливаться за счет федерального бюджета, так как это происходит у нас в Крыму. Несомненно, наша республика окажет всю необходимую помощь", - заключил Волков.
https://crimea.ria.ru/20220808/v-khelsinki-snesli-monument-mir-vo-vsem-mire-1124099002.html
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культура, крым, украина, археология в крыму
От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии
Крым поможет восстановить исторические памятники на освобожденных территориях
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым.
В украинский период на территориях исторической Новороссии уничтожено множество памятников и подлинных архивных документов, особенно относящихся к периодам Российской Империи и СССР, в том числе - о событиях Великой Отечественной войны. Работа по их возрождению уже началась и будет продолжена, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
"В период так называемой новейшей Украины, после майдана - объекты уничтожались, красились в национальные флаги Украины, вместо пятиконечных звезд ставились трезубцы, русские фамилии выбивались, а настоящие фонды музеев находятся на складах или вовсе уничтожены. Вместо подлинных документов по приказу сверху фонды были забиты фейковыми материалами", - констатирует Волков.
То же, по его словам, касается библиотек, которые оказались наполнены пропагандисткой литературой, искажающей подлинные исторические факты об истории освобожденных регионов, особенно в части периодов Российской Империи и СССР.
"Поэтому, первое, что необходимо делать - очень большую ревизию. И очень важно, кто работает в учреждениях культуры. Мы должны понимать, что на руководящие должности часто ставили антироссийски настроенных людей, идеологически подкованных нацистов, которые не отличались глубокими знаниями, но внедряли всю эту ложь".
При этом, благодаря патриотизму неравнодушных местных жителей, многие объекты удалось сохранить, подчеркивает Волков. Теперь подключаются и крымчане, и специалисты из других регионов России. Но речь не только о тех работах, которые патриоты способны выполнить своими средствами. Уже сейчас в ДНР силами специалистов Минобороны РФ восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила". После воссоединения на исторических землях начнется работа по восстановлению исторических объектов на федеральном уровне по примеру Крыма, убежден парламентарий.
"Можно сравнить с нашей республикой - огромные средства выделяются на сохранение объектов культурного наследия. Иначе невозможна была бы реставрация Ласточкина гнезда, каменоломен Аджимушкая, Ханского дворца - объектов много, и эта работа продолжается. Первый, который мы сделали - концлагерь "Красный" - и это очень знаково. Убежден, на освобожденных территориях эта работа тоже будет вестись", - подчеркнул он.
По его словам, кроме памятников российского и советского периодов, земли Новороссии хранят огромный пласт культурного наследия более ранних эпох: киммерийцы, скифы, сарматы, печенеги, половцы. Там большое количество скифских курганов, есть каменные бабы античного периода. Скифское государство распространялось от Ольвии (современная Одесса) до Неаполя Скифского в Крыму - это все Причерноморье.
"Уверен, все эти объекты получат статус объектов федерального значения, и будут восстанавливаться за счет федерального бюджета, так как это происходит у нас в Крыму. Несомненно, наша республика окажет всю необходимую помощь", - заключил Волков.