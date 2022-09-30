https://crimea.ria.ru/20220930/ot-skifov-do-geroev-vov-krym-pomozhet-vozrodit-istoriyu-novorossii-1124667475.html

От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии

От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии - РИА Новости Крым, 30.09.2022

От скифов до героев ВОВ: Крым поможет возродить историю Новороссии

В украинский период на территориях исторической Новороссии уничтожено множество памятников и подлинных архивных документов, особенно относящихся к периодам... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T07:24

2022-09-30T07:24

2022-09-30T07:24

радио "спутник в крыму"

культура

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украина

археология в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В украинский период на территориях исторической Новороссии уничтожено множество памятников и подлинных архивных документов, особенно относящихся к периодам Российской Империи и СССР, в том числе - о событиях Великой Отечественной войны. Работа по их возрождению уже началась и будет продолжена, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.То же, по его словам, касается библиотек, которые оказались наполнены пропагандисткой литературой, искажающей подлинные исторические факты об истории освобожденных регионов, особенно в части периодов Российской Империи и СССР."Поэтому, первое, что необходимо делать - очень большую ревизию. И очень важно, кто работает в учреждениях культуры. Мы должны понимать, что на руководящие должности часто ставили антироссийски настроенных людей, идеологически подкованных нацистов, которые не отличались глубокими знаниями, но внедряли всю эту ложь".При этом, благодаря патриотизму неравнодушных местных жителей, многие объекты удалось сохранить, подчеркивает Волков. Теперь подключаются и крымчане, и специалисты из других регионов России. Но речь не только о тех работах, которые патриоты способны выполнить своими средствами. Уже сейчас в ДНР силами специалистов Минобороны РФ восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила". После воссоединения на исторических землях начнется работа по восстановлению исторических объектов на федеральном уровне по примеру Крыма, убежден парламентарий.По его словам, кроме памятников российского и советского периодов, земли Новороссии хранят огромный пласт культурного наследия более ранних эпох: киммерийцы, скифы, сарматы, печенеги, половцы. Там большое количество скифских курганов, есть каменные бабы античного периода. Скифское государство распространялось от Ольвии (современная Одесса) до Неаполя Скифского в Крыму - это все Причерноморье. "Уверен, все эти объекты получат статус объектов федерального значения, и будут восстанавливаться за счет федерального бюджета, так как это происходит у нас в Крыму. Несомненно, наша республика окажет всю необходимую помощь", - заключил Волков.

https://crimea.ria.ru/20220808/v-khelsinki-snesli-monument-mir-vo-vsem-mire-1124099002.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, украина, археология в крыму