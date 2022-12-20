https://crimea.ria.ru/20221220/ne-belyy-dom-i-ne-kiev-nazvany-glavnye-podstrekateli-yadernoy-voyny-1126010810.html
Не Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войны
Не Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войны - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Не Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войны
Западные медиа являются главными проводниками антироссийского нарратива и создают соответствующую агрессивную информационную среду, которая прямо влияет на... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T13:24
2022-12-20T13:24
2022-12-20T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Западные медиа являются главными проводниками антироссийского нарратива и создают соответствующую агрессивную информационную среду, которая прямо влияет на принятие властями политических решений и подталкивает западный мир к прямому военному конфликту с Россией. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.Главные проводники агрессии"Опасность состоит в том, что диссоциация нашего и западного информационного пространства – это еще один элемент конфронтации. Мы не можем нащупать точки сближения… Агрессивный антироссийский нарратив оказывает прямое давление на тех людей, которые принимают решения на Западе. Когда они находятся в такой информационной обстановке, то они становятся проводником этого агрессивного ложного нарратива", – сказал Пушков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам сенатора, созданная западными СМИ "атмосфера крайней истерии" оказывает воздействие на политических деятелей и на принимаемые ими решения.В качестве примера Пушков привел недавний инцидент с падением украинских ракет в Польше и гибели двух человек. Тогда украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в "ракетном ударе" по Польше, и многие медиа подхватили эти бездоказательные суждения. СМИ принялись раздувать тему возможного вмешательства НАТО и войны с Россией, оказывая давление на Вашингтон и Брюссель. Однако американскому лидеру Джо Байдену хватило политической мудрости не поддаться этому прессингу и потребовать доказательств и детального расследования инцидента.Информация как могильщик человечестваПушков отметил, что выводов из этой истории так и не сделали. Редкие голоса здравомыслящих журналистов и экспертов на Западе, испытывающих тревогу по поводу возможной эскалации конфликта и его перехода на уровень прямого столкновения НАТО и России, остаются неуслышанными. Любые предложения по деэскалации, основанные на попытке адекватного осмысления ситуации, практически отвергаются.По словам политика, при прочтении статей во многих западных изданиях складывается ощущение, что "эти журналисты, эксперты и главные редакторы действительно мечтают увидеть ядерный "гриб".Он также добавил, что эти "постоянно накатывающиеся на политиков информационные волны становятся все сильнее", и все они идут в направлении поддержки не меньшей, а большей военной конфронтации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войныНебензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТОСША не хотят войны с Россией – Блинкен
https://crimea.ria.ru/20221215/politolog-svyazal-zagruzku-yarsa-s-vozmozhnoy-postavkoy-kievu-zrk-patriot-1125911418.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато, в мире, политика, совет федерации, мнения, новости, безопасность
Не Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войны
Сенатор Пушков назвал западные СМИ главными подстрекателями глобальной ядерной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Западные медиа являются главными проводниками антироссийского нарратива и создают соответствующую агрессивную информационную среду, которая прямо влияет на принятие властями политических решений и подталкивает западный мир к прямому военному конфликту с Россией. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Главные проводники агрессии
"Опасность состоит в том, что диссоциация нашего и западного информационного пространства – это еще один элемент конфронтации. Мы не можем нащупать точки сближения… Агрессивный антироссийский нарратив оказывает прямое давление на тех людей, которые принимают решения на Западе. Когда они находятся в такой информационной обстановке, то они становятся проводником этого агрессивного ложного нарратива", – сказал Пушков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По словам сенатора, созданная западными СМИ "атмосфера крайней истерии" оказывает воздействие на политических деятелей и на принимаемые ими решения.
В качестве примера Пушков привел недавний инцидент с падением украинских ракет в Польше
и гибели двух человек. Тогда украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в "ракетном ударе" по Польше, и многие медиа подхватили эти бездоказательные суждения. СМИ принялись раздувать тему возможного вмешательства НАТО и войны с Россией, оказывая давление на Вашингтон и Брюссель. Однако американскому лидеру Джо Байдену хватило
политической мудрости не поддаться этому прессингу и потребовать доказательств и детального расследования инцидента.
Информация как могильщик человечества
Пушков отметил, что выводов из этой истории так и не сделали. Редкие голоса здравомыслящих журналистов и экспертов на Западе, испытывающих тревогу по поводу возможной эскалации конфликта и его перехода на уровень прямого столкновения НАТО и России, остаются неуслышанными. Любые предложения по деэскалации, основанные на попытке адекватного осмысления ситуации, практически отвергаются.
По словам политика, при прочтении статей во многих западных изданиях складывается ощущение, что "эти журналисты, эксперты и главные редакторы действительно мечтают увидеть ядерный "гриб".
"Они подначивают, провоцируют, толкают своих политических деятелей на принятие радикальных решений, которые могут привести к прямому конфликту с Россией. Это очень серьезный вопрос – как информация может оказаться могильщиком человечества. Потому что политические решения не принимаются в вакууме, они принимаются в определенной информационной среде. Кто ее формирует? Средства массовой информации", – отметил Пушков.
Он также добавил, что эти "постоянно накатывающиеся на политиков информационные волны становятся все сильнее", и все они идут в направлении поддержки не меньшей, а большей военной конфронтации.
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