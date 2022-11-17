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Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО
Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО
Инцидент с падением ракет на территории Польши – попытка провокации прямого столкновения России и НАТО со стороны киевского режима и польского правительства... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T09:59
2022-11-17T09:59
польша
оон
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Инцидент с падением ракет на территории Польши – попытка провокации прямого столкновения России и НАТО со стороны киевского режима и польского правительства. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.Кроме того, он осудил сделанные ранее руководством двух стран заявление, назвав их безответственными. По мнению Небензи, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи именно ракеты попали на территорию Польши, когда выдвигал прямые обвинения в отношении России.Также дипломат отметил устойчивую "дурную славу" украинских ПВО, последствия работы которых часто затрагивают объекты гражданской инфраструктуры и выдаются за удары высокоточным оружием со стороны России.15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация. Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.Позднее инцидент прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, заявив об отсутствии причин полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.Согласно предварительной информации НАТО, озвученной по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.
https://crimea.ria.ru/20221116/padenie-rakety-v-polshe-zayavleniya-dudy-i-stoltenberga-1125401004.html
https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html
https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html
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РИА Новости Крым
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польша, оон, происшествия, в мире
Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО

Небензя назвал заявления Киева и Варшавы о ракетном инциденте намеренной дезинформацией

09:59 17.11.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Инцидент с падением ракет на территории Польши – попытка провокации прямого столкновения России и НАТО со стороны киевского режима и польского правительства. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.
Кроме того, он осудил сделанные ранее руководством двух стран заявление, назвав их безответственными. По мнению Небензи, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи именно ракеты попали на территорию Польши, когда выдвигал прямые обвинения в отношении России.
Падение ракеты на Польшу - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 16:35
Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга

"Значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной", – считает постпред.

Также дипломат отметил устойчивую "дурную славу" украинских ПВО, последствия работы которых часто затрагивают объекты гражданской инфраструктуры и выдаются за удары высокоточным оружием со стороны России.
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 15:18
Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.
В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация. Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.
Падение ракеты на Польшу - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 11:24
Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт
Позднее инцидент прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, заявив об отсутствии причин полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.
Согласно предварительной информации НАТО, озвученной по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.
 
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