https://crimea.ria.ru/20221117/nebenzya-ukraina-i-polsha-dobivalis-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-nato-1125407552.html

Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО

Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Небензя: Украина и Польша добивались прямого столкновения России и НАТО

Инцидент с падением ракет на территории Польши – попытка провокации прямого столкновения России и НАТО со стороны киевского режима и польского правительства... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T09:59

2022-11-17T09:59

2022-11-17T09:59

польша

оон

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111132/31/1111323135_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_5ccedea257c856d4665a862b43c2b98b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Инцидент с падением ракет на территории Польши – попытка провокации прямого столкновения России и НАТО со стороны киевского режима и польского правительства. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.Кроме того, он осудил сделанные ранее руководством двух стран заявление, назвав их безответственными. По мнению Небензи, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи именно ракеты попали на территорию Польши, когда выдвигал прямые обвинения в отношении России.Также дипломат отметил устойчивую "дурную славу" украинских ПВО, последствия работы которых часто затрагивают объекты гражданской инфраструктуры и выдаются за удары высокоточным оружием со стороны России.15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, однако президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации о принадлежности боеприпаса.В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет – провокация. Вместе с тем, российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки на сделанных в Польше снимках как элементы комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.Позднее инцидент прокомментировал президент Польши Анджей Дуда, заявив об отсутствии причин полагать, что территория была намерено атакована. Дуда также заявил, что нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.Согласно предварительной информации НАТО, озвученной по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на территорию Польши упала ракета украинских ПВО.

https://crimea.ria.ru/20221116/padenie-rakety-v-polshe-zayavleniya-dudy-i-stoltenberga-1125401004.html

https://crimea.ria.ru/20221116/pochemu-ssha-ne-razygrali-kartu-s-rossiyskoy-raketoy-v-polshe----mnenie-1125398072.html

https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, оон, происшествия, в мире