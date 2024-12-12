https://crimea.ria.ru/20241212/vygonite-zelenskogo-s-ukrainy-ekspert-o-prizyve-deputata-rady-k-rossii-1142551109.html

Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России

Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России

Заявление опального нардепа Артема Дмитрука о том, что решить судьбу Украины могут Россия, Белоруссия и США, отражает настроения внушительной части украинского... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T09:14

2024-12-12T09:14

2024-12-12T09:14

радио "спутник в крыму"

украина

россия

политика

мнения

верховная рада украины

павел шипилин

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Заявление опального нардепа Артема Дмитрука о том, что решить судьбу Украины могут Россия, Белоруссия и США, отражает настроения внушительной части украинского обществ и дают основания надеяться, что Украина как дружественная РФ не потеряна. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Накануне депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью агентству Белта предложил России, США и Белоруссии решить судьбу Украины.По мнению Шипилина, это заявление опального нардепа достойно внимания, несмотря на то, что говорит он это, будучи вне Украины."Да, это беглый депутат, высказывается он из-за границы, то есть формально остается депутатом, но в Раде не бывает, отсюда и смелость. Тем не менее мне кажется примечательным его высказывание: почувствовав себя в безопасности, он стал говорить то, что витает в воздухе в довольно внушительной части украинского общества", – сказал Шипилин.Аналогичные настроения "бродят и в самой Верховной раде, в среде депутатского корпуса, потому что Украина полностью утратила субъектность", считает политолог.Именно поэтому в тройке стран, которые, как было сказано, могут решить судьбу Украины, присутствует Белоруссия, а не, к примеру Польша, сказал Шипилин. Потому что Белоруссия в представлении украинцев субъектна, добавил он.Он также предположил, что сказанное Дмитруком может означать, что на Украине, несмотря на репрессии и подавление со стороны киевского режима всякого инакомыслия, "все же существуют какие-то здравые силы"."Даже если они не преобладают, они там есть. И есть надежда, что, возможно, не все с Украиной потеряно", – заключил политолог.Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности >>Ранее депутат ВР Дмитрук, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от территорий ради мира и вступления в НАТО, объяснил это стремлением главы киевского режима улучшить свой рейтинг и заработать на этом деньги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, политика, мнения, верховная рада украины, павел шипилин, владимир зеленский