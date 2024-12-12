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Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России
Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России
Заявление опального нардепа Артема Дмитрука о том, что решить судьбу Украины могут Россия, Белоруссия и США, отражает настроения внушительной части украинского... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T09:14
2024-12-12T09:14
2024-12-12T09:14
радио "спутник в крыму"
украина
россия
политика
мнения
верховная рада украины
павел шипилин
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Заявление опального нардепа Артема Дмитрука о том, что решить судьбу Украины могут Россия, Белоруссия и США, отражает настроения внушительной части украинского обществ и дают основания надеяться, что Украина как дружественная РФ не потеряна. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Накануне депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью агентству Белта предложил России, США и Белоруссии решить судьбу Украины.По мнению Шипилина, это заявление опального нардепа достойно внимания, несмотря на то, что говорит он это, будучи вне Украины."Да, это беглый депутат, высказывается он из-за границы, то есть формально остается депутатом, но в Раде не бывает, отсюда и смелость. Тем не менее мне кажется примечательным его высказывание: почувствовав себя в безопасности, он стал говорить то, что витает в воздухе в довольно внушительной части украинского общества", – сказал Шипилин.Аналогичные настроения "бродят и в самой Верховной раде, в среде депутатского корпуса, потому что Украина полностью утратила субъектность", считает политолог.Именно поэтому в тройке стран, которые, как было сказано, могут решить судьбу Украины, присутствует Белоруссия, а не, к примеру Польша, сказал Шипилин. Потому что Белоруссия в представлении украинцев субъектна, добавил он.Он также предположил, что сказанное Дмитруком может означать, что на Украине, несмотря на репрессии и подавление со стороны киевского режима всякого инакомыслия, "все же существуют какие-то здравые силы"."Даже если они не преобладают, они там есть. И есть надежда, что, возможно, не все с Украиной потеряно", – заключил политолог.Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности >>Ранее депутат ВР Дмитрук, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от территорий ради мира и вступления в НАТО, объяснил это стремлением главы киевского режима улучшить свой рейтинг и заработать на этом деньги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже
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украина, россия, политика, мнения, верховная рада украины, павел шипилин, владимир зеленский
Выгоните Зеленского с Украины: эксперт о призыве депутата Рады к России
Депутат ВР Украины обратился к России и Беларуси с призывом выгнать Зеленского из страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
Заявление опального нардепа Артема Дмитрука о том, что решить судьбу Украины могут Россия, Белоруссия и США, отражает настроения внушительной части украинского обществ и дают основания надеяться, что Украина как дружественная РФ не потеряна. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог Павел Шипилин.
Накануне депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в интервью агентству Белта предложил России, США и Белоруссии решить судьбу Украины.
"Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность… суверенитет. Решите за нас – американцы, россияне, белорусы – выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу (Владимира Зеленского - ред.) из нашей страны", – сказал Дмитрук.
По мнению Шипилина, это заявление опального нардепа достойно внимания, несмотря на то, что говорит он это, будучи вне Украины.
"Да, это беглый депутат, высказывается он из-за границы, то есть формально остается депутатом, но в Раде не бывает, отсюда и смелость. Тем не менее мне кажется примечательным его высказывание: почувствовав себя в безопасности, он стал говорить то, что витает в воздухе в довольно внушительной части украинского общества", – сказал Шипилин.
Аналогичные настроения "бродят и в самой Верховной раде, в среде депутатского корпуса, потому что Украина полностью утратила субъектность", считает политолог.
Именно поэтому в тройке стран, которые, как было сказано, могут решить судьбу Украины, присутствует Белоруссия, а не, к примеру Польша, сказал Шипилин. Потому что Белоруссия в представлении украинцев субъектна, добавил он.
"В Белоруссии все спокойно, там люди работают, бизнес процветает. И Белоруссию уже приводили как пример позитивного, успешного взаимодействия с Россией. Так что украинцы тут правы", – заметил Шипилин.
Он также предположил, что сказанное Дмитруком может означать, что на Украине, несмотря на репрессии и подавление со стороны киевского режима всякого инакомыслия, "все же существуют какие-то здравые силы".
"Даже если они не преобладают, они там есть. И есть надежда, что, возможно, не все с Украиной потеряно", – заключил политолог.
Ранее депутат ВР Дмитрук, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от территорий ради мира и вступления в НАТО, объяснил
это стремлением главы киевского режима улучшить свой рейтинг и заработать на этом деньги.
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