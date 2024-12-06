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Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подписали президент Владимир Путин и... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:23
2024-12-06T17:24
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
союзное государство
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подписали президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.Договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства с задействованием всех имеющихся сил и средств.
россия
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, союзное государство, новости, безопасность
Материал дополняется
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

17:23 06.12.2024 (обновлено: 17:24 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подписали президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси, создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития наших государств", - заявил на заседании ВГС Президент России Владимир Путин, его слова приводит агентство БЕЛТА.
Договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства с задействованием всех имеющихся сил и средств.
 
РоссияБелоруссияВладимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоСоюзное государствоНовостиБезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
17:23Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
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