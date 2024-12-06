https://crimea.ria.ru/20241206/putin-i-lukashenko-podpisali-dogovor-o-garantiyakh-bezopasnosti-1142446444.html
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подписали президент Владимир Путин и... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:23
2024-12-06T17:23
2024-12-06T17:24
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
союзное государство
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подписали президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.Договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства с задействованием всех имеющихся сил и средств.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, союзное государство, новости, безопасность
Материал дополняется
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства
17:23 06.12.2024 (обновлено: 17:24 06.12.2024)