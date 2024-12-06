https://crimea.ria.ru/20241206/putin-i-lukashenko-podpisali-dogovor-o-garantiyakh-bezopasnosti-1142446444.html

Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности

Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подписали президент Владимир Путин и... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T17:23

2024-12-06T17:23

2024-12-06T17:24

россия

белоруссия

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

союзное государство

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ подписали президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.Договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства с задействованием всех имеющихся сил и средств.

россия

белоруссия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, союзное государство, новости, безопасность