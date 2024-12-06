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Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок
Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок
Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:14
2024-12-06T17:17
белоруссия
россия
союзное государство
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ подписали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета СГ в Минске, передает агентство БЕЛТА.По его словам, объединенный рынок электроэнергии будет формироваться поэтапно, с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими особенностями. Предполагается, что он будет строиться через уполномоченных сетевых операторов на основе правил, которые сейчас проходят согласования и должны заработать в первой половине 2025 года.Конечная цель обеих стран - объединить все энергетические рынки, как газовый, так и электроэнергии, что было прописано в Договоре о создании СГ еще в 1999 году.Проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, представленный Минэнерго РФ, был одобрен правительством России в июле 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страныПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасностиБелоруссия стала членом ШОС
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белоруссия, россия, союзное государство, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, электроэнергия
Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок

Россия и Белоруссия заключили договор об объединенном рынке электроэнергии

17:14 06.12.2024 (обновлено: 17:17 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ подписали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета СГ в Минске, передает агентство БЕЛТА.
"Главный принцип здесь - равноправие и взаимная выгода. Безусловно, подписание данного договора послужит повышению надежности энергоснабжения, энергетической безопасности Беларуси, России и СГ в целом", - цитирует агентство министра энергетики Белоруссии Алексея Кушнаренко.
По его словам, объединенный рынок электроэнергии будет формироваться поэтапно, с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими особенностями. Предполагается, что он будет строиться через уполномоченных сетевых операторов на основе правил, которые сейчас проходят согласования и должны заработать в первой половине 2025 года.
Конечная цель обеих стран - объединить все энергетические рынки, как газовый, так и электроэнергии, что было прописано в Договоре о создании СГ еще в 1999 году.
Проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, представленный Минэнерго РФ, был одобрен правительством России в июле 2024 года.
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БелоруссияРоссияСоюзное государствоВладимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиЭлектроэнергия
 
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