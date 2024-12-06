https://crimea.ria.ru/20241206/rossiya-i-belorussiya-formiruyut-edinyy-energorynok---podpisan-dogovor-1142445969.html

Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок

Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок

Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T17:14

2024-12-06T17:14

2024-12-06T17:17

белоруссия

россия

союзное государство

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

новости

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142445852_0:225:3242:2048_1920x0_80_0_0_7c0e011ea8e6ce0a3a552c73e6f0ec2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ подписали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета СГ в Минске, передает агентство БЕЛТА.По его словам, объединенный рынок электроэнергии будет формироваться поэтапно, с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими особенностями. Предполагается, что он будет строиться через уполномоченных сетевых операторов на основе правил, которые сейчас проходят согласования и должны заработать в первой половине 2025 года.Конечная цель обеих стран - объединить все энергетические рынки, как газовый, так и электроэнергии, что было прописано в Договоре о создании СГ еще в 1999 году.Проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, представленный Минэнерго РФ, был одобрен правительством России в июле 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страныПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасностиБелоруссия стала членом ШОС

белоруссия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, союзное государство, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, электроэнергия