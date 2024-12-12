https://crimea.ria.ru/20241212/bespilotnik-atakoval-spetspolk-politsii-v-groznom--est-ranenye-1142567386.html

Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые

Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые

Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T06:16

2024-12-12T06:16

2024-12-12T06:28

грозный

чечня

рамзан кадыров

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, беспилотник был сбит около часа ночи 12 декабря.По словам Кадырова, БПЛА сдетонировал в воздухе. В результате в здании повреждена кровля и выбиты окна. "Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом", - заявил глава Чечни.Это уже вторая за месяц попытка украинских боевиков атаковать Чечню. 4 декабря украинский БПЛА уже был сбит над зданием спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали мирные жители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241029/bespilotnik-atakoval-territoriyu-rossiyskogo-universiteta-spetsnaza-v-chechne-1141422385.html

грозный

чечня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грозный, чечня, рамзан кадыров, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия, безопасность