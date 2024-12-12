https://crimea.ria.ru/20241212/bespilotnik-atakoval-spetspolk-politsii-v-groznom--est-ranenye-1142567386.html
Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые
Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые
Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T06:16
2024-12-12T06:16
2024-12-12T06:28
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чечня
рамзан кадыров
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, беспилотник был сбит около часа ночи 12 декабря.По словам Кадырова, БПЛА сдетонировал в воздухе. В результате в здании повреждена кровля и выбиты окна. "Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом", - заявил глава Чечни.Это уже вторая за месяц попытка украинских боевиков атаковать Чечню. 4 декабря украинский БПЛА уже был сбит над зданием спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали мирные жители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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грозный, чечня, рамзан кадыров, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия, безопасность
Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые
В Грозном четыре человека ранены при атаке беспилотника ВСУ на казармы спецполка полиции
06:16 12.12.2024 (обновлено: 06:28 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, беспилотник был сбит около часа ночи 12 декабря.
"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - написал он в Telegram-канале.
По словам Кадырова, БПЛА сдетонировал в воздухе. В результате в здании повреждена кровля и выбиты окна.
"Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом", - заявил глава Чечни.
Это уже вторая за месяц попытка украинских боевиков атаковать Чечню. 4 декабря украинский БПЛА уже был сбит
над зданием спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали мирные жители.
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