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Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые
Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые
Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T06:16
2024-12-12T06:28
грозный
чечня
рамзан кадыров
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, беспилотник был сбит около часа ночи 12 декабря.По словам Кадырова, БПЛА сдетонировал в воздухе. В результате в здании повреждена кровля и выбиты окна. "Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом", - заявил глава Чечни.Это уже вторая за месяц попытка украинских боевиков атаковать Чечню. 4 декабря украинский БПЛА уже был сбит над зданием спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали мирные жители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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грозный, чечня, рамзан кадыров, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия, безопасность
Беспилотник атаковал спецполк полиции в Грозном – есть раненые

В Грозном четыре человека ранены при атаке беспилотника ВСУ на казармы спецполка полиции

06:16 12.12.2024 (обновлено: 06:28 12.12.2024)
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваПоследствия атаки беспилотника ВСУ на казармы спецполка полиции в Грозном
Последствия атаки беспилотника ВСУ на казармы спецполка полиции в Грозном
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Четыре бойца караула получили ранения при атаке украинского беспилотника на казармы специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, беспилотник был сбит около часа ночи 12 декабря.
"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - написал он в Telegram-канале.
По словам Кадырова, БПЛА сдетонировал в воздухе. В результате в здании повреждена кровля и выбиты окна.
"Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом", - заявил глава Чечни.
Это уже вторая за месяц попытка украинских боевиков атаковать Чечню. 4 декабря украинский БПЛА уже был сбит над зданием спецполка полиции в Грозном. Тогда пострадали мирные жители.
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ГрозныйЧечняРамзан КадыровПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиПроисшествияБезопасность
 
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