https://crimea.ria.ru/20241212/psb-predlagaet-predprinimatelyam-kryma-otkryt-besplatnyy-schet-1142569164.html

ПСБ предлагает предпринимателям Крыма открыть бесплатный счет

ПСБ предлагает предпринимателям Крыма открыть бесплатный счет - РИА Новости Крым, 12.12.2024

ПСБ предлагает предпринимателям Крыма открыть бесплатный счет

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Республике Крым запустил новый тариф для предпринимателей "ПСБ Старт"*, в рамках которого новые клиенты могут открыть счет для... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T10:00

2024-12-12T10:00

2024-12-12T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Республике Крым запустил новый тариф для предпринимателей "ПСБ Старт"*, в рамках которого новые клиенты могут открыть счет для любого бизнеса с бесплатным обслуживанием, сообщает пресс-служба банка.На тарифном плане отсутствует комиссия за прием безналичных платежей, услуги мобильного и интернет-банка, а также снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 тысяч рублей в месяц.Также условиями продукта предусмотрены бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц внутри банка. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям в течение полугода с момента открытия счета.Кроме того, став клиентом ПСБ, предприниматели могут безвозмездно пользоваться виртуальным бизнес-ассистентом в социальной сети "ВКонтакте" - чат-ботом Катюша (16+). Это решение позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе "ВКонтакте".Для открытия счета на тарифе "ПСБ Старт" не обязательно посещать офис – доступно оформление заявки на сайте банка с получением реквизитов в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе ПСБ либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.*Акция лояльности "ПСБ старт" по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам "Малый бизнес" и "Средний бизнес", находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 04.10.2024 по 31.12.2025 (включительно). Подробнее на сайте psbank.ru. Информация актуальна на 12.12.2024. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneP4zziTrs2.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, банк, новости крыма, крымский бизнес