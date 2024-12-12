https://crimea.ria.ru/20241212/psb-predlagaet-predprinimatelyam-kryma-otkryt-besplatnyy-schet-1142569164.html
ПСБ предлагает предпринимателям Крыма открыть бесплатный счет
ПСБ предлагает предпринимателям Крыма открыть бесплатный счет - РИА Новости Крым, 12.12.2024
ПСБ предлагает предпринимателям Крыма открыть бесплатный счет
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Республике Крым запустил новый тариф для предпринимателей "ПСБ Старт"*, в рамках которого новые клиенты могут открыть счет для... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T10:00
2024-12-12T10:00
2024-12-12T10:00
промсвязьбанк (псб)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Республике Крым запустил новый тариф для предпринимателей "ПСБ Старт"*, в рамках которого новые клиенты могут открыть счет для любого бизнеса с бесплатным обслуживанием, сообщает пресс-служба банка.На тарифном плане отсутствует комиссия за прием безналичных платежей, услуги мобильного и интернет-банка, а также снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 тысяч рублей в месяц.Также условиями продукта предусмотрены бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц внутри банка. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям в течение полугода с момента открытия счета.Кроме того, став клиентом ПСБ, предприниматели могут безвозмездно пользоваться виртуальным бизнес-ассистентом в социальной сети "ВКонтакте" - чат-ботом Катюша (16+). Это решение позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе "ВКонтакте".Для открытия счета на тарифе "ПСБ Старт" не обязательно посещать офис – доступно оформление заявки на сайте банка с получением реквизитов в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе ПСБ либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.*Акция лояльности "ПСБ старт" по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам "Малый бизнес" и "Средний бизнес", находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 04.10.2024 по 31.12.2025 (включительно). Подробнее на сайте psbank.ru. Информация актуальна на 12.12.2024. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneP4zziTrs2.
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РИА Новости Крым
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промсвязьбанк (псб), крым, банк, новости крыма, крымский бизнес
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Республике Крым запустил новый тариф для предпринимателей "ПСБ Старт"*
, в рамках которого новые клиенты могут открыть счет для любого бизнеса с бесплатным обслуживанием, сообщает пресс-служба банка.
На тарифном плане отсутствует комиссия за прием безналичных платежей, услуги мобильного и интернет-банка, а также снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 тысяч рублей в месяц.
Также условиями продукта предусмотрены бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц внутри банка. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям в течение полугода с момента открытия счета.
Кроме того, став клиентом ПСБ, предприниматели могут безвозмездно пользоваться виртуальным бизнес-ассистентом в социальной сети "ВКонтакте" - чат-ботом Катюша (16+). Это решение позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе "ВКонтакте".
Для открытия счета на тарифе "ПСБ Старт" не обязательно посещать офис – доступно оформление заявки на сайте банка с получением реквизитов в течение нескольких минут. Договор банковского обслуживания можно подписать в офисе ПСБ либо в удобном для себя месте, заказав курьерскую доставку документов.
"Работая с предпринимателями, мы видим их запросы на простые, понятные и удобные инструменты, позволяющие снизить расходы и операционную нагрузку. Новый тариф "ПСБ Старт" с бесплатным открытием и ведением счета – это одна из мер поддержки малых предприятий, нацеленная на вовлечение в экономику региона новых игроков. Кроме того, нашим клиентам доступна широкая линейка небанковских сервисов, куда входят юридическая, налоговая и бухгалтерская поддержка. В результате предприниматели получают не только привлекательные условия расчетно-кассового обслуживания, но и экспертную поддержку, помогающую избежать ошибок и нарастить обороты бизнеса"", – прокомментировала управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
*Акция лояльности "ПСБ старт" по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам "Малый бизнес" и "Средний бизнес", находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 04.10.2024 по 31.12.2025 (включительно). Подробнее на сайте psbank.ru
. Информация актуальна на 12.12.2024. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.
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