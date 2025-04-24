https://crimea.ria.ru/20250424/krym-operezhaet-kuban-po-vinnomu-turizmu---asi-1145925545.html

Крым опережает Кубань по винному туризму - АСИ

Крым опережает Кубань по винному туризму - АСИ - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Крым опережает Кубань по винному туризму - АСИ

Крым опережает Краснодарский край по динамке роста винного туризма, и это происходит во многом благодаря событийным мероприятиям. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T11:27

2025-04-24T11:27

2025-04-24T11:49

радио "спутник в крыму"

виноделие в крыму

виноделие

крым

мнения

туризм в крыму

екатерина суменкова

агентство стратегических инициатив (аси)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Крым опережает Краснодарский край по динамке роста винного туризма, и это происходит во многом благодаря событийным мероприятиям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель программы по развитию гастроиндустрии Агентства стратегических инициатив Екатерина Суменкова.По ее данным, в 2024 году винодельческие районы посетили около 2,5 миллионов туристов, которые целенаправленно ехали за эногастрономическими впечатлениями. По ее мнению, винный туризм – один из механизмов, позволяющих донести ценность и культуру потребления вин. В целом в России у этого направления большие перспективы и на это работают, в частности, небольшие винодельческие хозяйства Крыма и Севастополя, которые активно привлекают винных гидов, начинают формировать личный бренд."Если брать мировую статистику – потребление вина падает, но в России мы наоборот прирастаем, у нас точно еще есть потенциал к росту, мы не достигли пика. Мы живем в эпоху формирования правильного отношения к вину. Потому что вино - это синергия и с архитектурой, и с историей, и с технологией, и это сохранение традиций. И конечно, уметь донести правильно эту информацию - очень важный пласт", - убеждена эксперт.В частности, она отмечает, что на популяризацию местных вин работают событийные мероприятия, которые уже становятся традиционными в Крыму. Их количество, по мнению Суменковой, нужно увеличивать. Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержкиРекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынкеВ Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноделие, крым, мнения, туризм в крыму, екатерина суменкова, агентство стратегических инициатив (аси)