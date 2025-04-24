https://crimea.ria.ru/20250424/stop-kontrol-i-lyudi-s-oruzhiem-chto-proiskhodit-na-yuzhnoberezhe-kryma-1145926246.html

Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма

Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма

Стоп-контроль на дорогах и бойцы в полной амуниции – на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T11:33

2025-04-24T11:33

2025-04-24T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Стоп-контроль на дорогах и бойцы в полной амуниции – на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, передает корреспондент РИА Новости Крым.Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.Водители реагируют на досмотр спокойно, предъявляют документы и содействуют силовикам. Ведь у всех общая задача – обеспечить безопасность в регионе.Во время учений бойцы организовали блокпосты и на горных дорогах. Говорят, эта местность имеет свою специфику, поэтому важно отработать все навыки и на таких сложных участках.Учения по отработке действий на случай захода диверсантов продлятся до 15:00. Крымчан и туристов просят отнестись к происходящему с понимаем.Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил, что 24 апреля в прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур. Их цель - отработка противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитНа востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причинаПротиводействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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