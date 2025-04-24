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Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма
Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма
Стоп-контроль на дорогах и бойцы в полной амуниции – на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T11:33
2025-04-24T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Стоп-контроль на дорогах и бойцы в полной амуниции – на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, передает корреспондент РИА Новости Крым.Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.Водители реагируют на досмотр спокойно, предъявляют документы и содействуют силовикам. Ведь у всех общая задача – обеспечить безопасность в регионе.Во время учений бойцы организовали блокпосты и на горных дорогах. Говорят, эта местность имеет свою специфику, поэтому важно отработать все навыки и на таких сложных участках.Учения по отработке действий на случай захода диверсантов продлятся до 15:00. Крымчан и туристов просят отнестись к происходящему с понимаем.Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил, что 24 апреля в прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур. Их цель - отработка противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитНа востоке Крыма закрывают село и объявляют эвакуацию – причинаПротиводействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), "барс - крым", юбк
Стоп-контроль и люди с оружием: что происходит на Южнобережье Крыма

Блокпосты установлены на побережье Южного берега Крыма и люди с оружием ведут досмотр

11:33 24.04.2025 (обновлено: 13:16 24.04.2025)
 
© РИА Новости КрымУчения "Барс-Крым" на ЮБК
Учения Барс-Крым на ЮБК - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Стоп-контроль на дорогах и бойцы в полной амуниции – на побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Блокпосты установлены на ключевых автодорогах и прилегающих к ним улицах. Цель – полная блокировка района учений с проведением досмотровых мероприятий.

"Самая главная задача – не допустить проникновение условного противника со стороны моря и со стороны суши. Сегодня на берегу патрулируем, также ребята работают на дороге и проверяют машины на случай, чтобы не проезжали машины с боеприпасами, и авто, с которых могут запустить БПЛА. Сейчас есть такие системы, что с машин можно запустить дроны. Вот такая задача поставлена, и мы ее сегодня отрабатываем", - рассказал замкомандира бригады "Бамиан".

© РИА Новости Крым

На побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков

Учения Барс-Крым на ЮБК
1 из 4

На побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На ключевых автодорогах установлены блокпосты

Учения Барс-Крым на ЮБК
2 из 4

На ключевых автодорогах установлены блокпосты

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Задача – не допустить проникновение условного противника

Учения Барс-Крым на ЮБК
3 из 4

Задача – не допустить проникновение условного противника

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подобные учения в Крыму проходят не впервые

Учения Барс-Крым на ЮБК
4 из 4

Подобные учения в Крыму проходят не впервые

© РИА Новости Крым
1 из 4

На побережье от Фороса до Феодосии проходят учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков

© РИА Новости Крым
2 из 4

На ключевых автодорогах установлены блокпосты

© РИА Новости Крым
3 из 4

Задача – не допустить проникновение условного противника

© РИА Новости Крым
4 из 4

Подобные учения в Крыму проходят не впервые

© РИА Новости Крым
Водители реагируют на досмотр спокойно, предъявляют документы и содействуют силовикам. Ведь у всех общая задача – обеспечить безопасность в регионе.
"Такие учения проходят не первый раз и мы не переживаем, пусть работают. Нам бояться нечего", - рассказывает один из водителей.
Во время учений бойцы организовали блокпосты и на горных дорогах. Говорят, эта местность имеет свою специфику, поэтому важно отработать все навыки и на таких сложных участках.
© РИА Новости КрымУчения "Барс-Крым" на ЮБК
Учения Барс-Крым на ЮБК - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
Учения "Барс-Крым" на ЮБК
Учения по отработке действий на случай захода диверсантов продлятся до 15:00. Крымчан и туристов просят отнестись к происходящему с понимаем.

"Крымчане могут спать спокойно. Совместно с Минобороны, силовиками, вместе с нашими братьями мы работаем для обеспечения безопасности полуострова", - подытожил "Бамиан".

Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов предупредил, что 24 апреля в прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур. Их цель - отработка противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики.
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