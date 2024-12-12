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В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты
В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты
В преддверии празднования Дня Великой Победы в Севастополе откроется выставка "Эхо войны". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственного... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T08:13
2024-12-12T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В преддверии празднования Дня Великой Победы в Севастополе откроется выставка "Эхо войны". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". По информации музея-заповедника, артефакты нашли возле бывшего здания Античной экспозиции специалисты музея-заповедника во время охранных археологических исследований. Посетители смогут познакомиться с историей Херсонесского музея в годы Великой Отечественной войны. Экспонаты расскажут о судьбе и подвигах людей, которым удалось сберечь музейные коллекции, архив и библиотечный фонд. Отдельная часть экспозиции будет посвящена событиям специальной военной операции. Предварительно работать выставка "Эхо войны" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" будет с 7 мая по 8 июня 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты

Новая выставка "Эхо войны" откроется в Севастополе ко Дню Победы

08:13 12.12.2024
 
© РИА Новости . Д. Чернов / Перейти в фотобанкВид на Северный район городища Херсонеса Таврического
Вид на Северный район городища Херсонеса Таврического - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Д. Чернов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В преддверии празднования Дня Великой Победы в Севастополе откроется выставка "Эхо войны". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
"На ней будут представлены вновь обретенные в 2024 году музейные предметы, пропавшие в ходе боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Основу выставочной экспозиции составят уникальные находки 2024 года", - говорится в сообщении.
По информации музея-заповедника, артефакты нашли возле бывшего здания Античной экспозиции специалисты музея-заповедника во время охранных археологических исследований.
"Среди них – фрагменты скульптур, рельефы с изображениями растительного и животного мира, портреты героизированных умерших, акротерии, архитектурные детали, обломки надписей и антропоморфные надгробия, обнаруженные при разборе стены, которую предположительно в 1942 году могли возвести расквартированные в Херсонесе солдаты Вермахта", - уточняют в музее-заповеднике.
Посетители смогут познакомиться с историей Херсонесского музея в годы Великой Отечественной войны. Экспонаты расскажут о судьбе и подвигах людей, которым удалось сберечь музейные коллекции, архив и библиотечный фонд.
Отдельная часть экспозиции будет посвящена событиям специальной военной операции. Предварительно работать выставка "Эхо войны" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" будет с 7 мая по 8 июня 2025 года.
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