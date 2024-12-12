https://crimea.ria.ru/20241212/v-khersonese-pokazhut-ukradennye-fashistami-eksponaty-1142559788.html

В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты

В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В Херсонесе покажут украденные фашистами экспонаты

В преддверии празднования Дня Великой Победы в Севастополе откроется выставка "Эхо войны". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственного... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T08:13

2024-12-12T08:13

2024-12-12T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В преддверии празднования Дня Великой Победы в Севастополе откроется выставка "Эхо войны". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". По информации музея-заповедника, артефакты нашли возле бывшего здания Античной экспозиции специалисты музея-заповедника во время охранных археологических исследований. Посетители смогут познакомиться с историей Херсонесского музея в годы Великой Отечественной войны. Экспонаты расскажут о судьбе и подвигах людей, которым удалось сберечь музейные коллекции, архив и библиотечный фонд. Отдельная часть экспозиции будет посвящена событиям специальной военной операции. Предварительно работать выставка "Эхо войны" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" будет с 7 мая по 8 июня 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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