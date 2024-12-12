https://crimea.ria.ru/20241212/novogodniy-orakul-i-podarki-kak-v-krymskikh-poezdakh-vstretyat-novyy-god-1142555073.html

Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год

Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год

Тысячи пассажиров, едущих в канун праздника в Крым и с полуострова на материк, встретят Новый 2025-й год в пути. Как для них будут создавать праздничное... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T07:59

2024-12-12T07:59

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гранд сервис экспресс

поезд

новый год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Тысячи пассажиров, едущих в канун праздника в Крым и с полуострова на материк, встретят Новый 2025-й год в пути. Как для них будут создавать праздничное настроение, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Например, один состав поезда № 007А Санкт-Петербург – Севастополь в 00 часов 00 минут будет находиться между Тверью и Рязанью, а другой – на станции Тамань. Фирменный поезд № 028М "Таврия Экспресс" в это время будет стоять на станции Ростов-Главный.Все поезда "Гранд Сервис Экспресса" после 22 декабря украсят гирляндами, а окна - новогодними наклейками.А маленькие пассажиры до 14 лет во всех поездах 1 января получат новогодние подарки.Поздравления же Деда Мороза и Снегурочки от компании не планируется. Однако в ГСЭ не исключают, что в новогодних волшебников переоденутся сами пассажиры."В нашей практике было так, что в новогодние рейсы пассажиры в новогодних костюмах устраивали веселые конкурсы и дарили попутчикам сувениры на память", - поделились в ГСЭ.Что касается меню в вагоне-ресторане, то оно уже обновилось с 1 декабря текущего года."С 15 декабря 2024 года по 15 января 2025 года пассажирам вагонов класса Люкс и СВ в качестве комплимента будут угощать новогодним десертом – мандаринами и шоколадными конфетами", - уточнили в "Гранд Сервис Экспрессе".Выпить же шампанского на пассажирском месте даже по случаю Нового года не получится."Новый год – любимый праздник Россиян. Но, нарушать правила перевозок из-за него не стоит. В законодательстве нет поправок на выходные и праздничные дни", - подчеркнули в "Гранд Сервис Экспрессе".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туристаВерьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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