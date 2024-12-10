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Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму
Здесь рождается сказка и вера в чудеса. Впервые в Крыму открылось Министерство новогодних дел, где живет настоящая атмосфера праздника и гостей встречает Дед... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T13:15
2024-12-10T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Здесь рождается сказка и вера в чудеса. Впервые в Крыму открылось Министерство новогодних дел, где живет настоящая атмосфера праздника и гостей встречает Дед Мороз. Первое такое Министерство было открыто в 2019 году в Нижнем Новгороде. Проект пришелся по душе жителям и гостям города, и подобные локации появились в Уфе, Казани и вот сейчас – в Крыму.Избушка в лесуУютная деревянная изба стоит прямо на окраине леса. Вокруг – сосны и ели, а внутри – настоящий новогодний антураж. Дом из сруба украшают тысячи огней, фонариков и декораций. Гостей встречает главный сказочный волшебник, первый вопрос – про желания.- Загадывайте желание! Дедушка все-все постарается выполнить!- А можно одно желание на всех?- Нет, потому что у каждого есть свое сокровенное желание. Так что загадывайте смело!Здесь у Деда Мороза свой собственный кабинет. На столе сотни писем от детей. Некоторые предпочитают не говорить вслух о самом заветном, а написать. Одни просят сладости, другие игрушки, третьи – здоровья и мира на Земле.Сказочный волшебник приехал в Крым из Энергодара. До этого для местных детей был Дедом Морозом 40 лет. Говорит, в детстве и сам верил в доброго дедушку, пока в какой-то момент не разглядел в нем своего папу. С тех пор вера не пропала, говорит, просто немного трансформировалась."Я писем никогда не писал, но подарки всегда ждал. И так где-то до 6 класса. А потом стал большой и заметил, что подарки под елку подкладывает папа. Но я и сегодня верю, верю в чудеса! Потому что чудеса на самом деле там, где в них верят", - отмечает он.Квест и карамельный цехЗа создание чудес здесь отвечает сказочный десант: министр новогодних дел, Баба Яга и ее ассистент Ешкин Кот, юный Электрошка, Эльфы, мастера карамельных дел Тофи и Кремка. Всего – 13 человек.Сначала юные гости проходят квест со спецэффектами, затем – общаются с Дедом Морозом. В его кабинете установлен интерактивный пульт управления делами. Здесь ребята видят, как сказочные герои наблюдают за ними в течение года, как "телепортируются подарки", как зажигаются новогодние елки по всей стране.По соседству с кабинетом новогоднего волшебника расположен карамельный цех, где все желающие могут сделать своими руками самые настоящие леденцы.Каждый ребенок делает по две карамельки и потом забирает их с собой. В дальнейшем он может либо полакомиться им сам, либо подарить леденец ручной работы родителям или друзьям.Новый год в КрымуКрым стал пятым российским регионом, где открыли такое Министерство. Основатель проекта – крымчанин, родом из Ялты. Первые резиденции он создал в городах, где в декабре-январе стоит настоящая зимняя погода, однако сейчас решил попробовать создать новогоднюю атмосферу и на юге страны.Основная возрастная группа гостей – от 5 до 12 лет. Однако необычные представления и атмосфера праздника не оставляют равнодушными и взрослых. Одну из ключевых ролей играет правильно подобранное место и созданный интерьер, говорит Дмитрий. Именно поэтому избушка находится не в крупных крымских городах, а в пригороде Симферополя, возле леса."По замыслу обязательно должен быть дом из сруба. И особенность Крыма в том, что вот такой дом – подходящий по стилю, площади и расположению – не так легко найти. А его еще надо украсить, обыграть и создать атмосферу сказки. Поэтому такого в городах нет. Второй плюс – здесь рядом лес, и многие дети, приехав сюда, действительно верят, что приехали в гости к Деду Морозу", - добавляет управляющий.Его слова подтверждают и дети, которые приехали на экскурсию. Со смехом и криками они кружатся во дворе сказочного дома и с нетерпением смотрят наверх. Кто-то из них загадал увидеть снег. И это в Крыму, в +15! Но чудеса, как сказал Дед Мороз, случаются, если в них верить…- Мама, смотри, снег! Самый настоящий снег!- Лови, лови скорее!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендронВ Симферополе открылись елочные базары - обзор ценПисьма Деду Морозу будут отправлять из Крыма
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Верьте в чудеса: как создают волшебство в Крыму

В Министерстве новогодних дел в Крыму учат делать карамельки и верить в чудеса

13:15 10.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Здесь рождается сказка и вера в чудеса. Впервые в Крыму открылось Министерство новогодних дел, где живет настоящая атмосфера праздника и гостей встречает Дед Мороз. Первое такое Министерство было открыто в 2019 году в Нижнем Новгороде. Проект пришелся по душе жителям и гостям города, и подобные локации появились в Уфе, Казани и вот сейчас – в Крыму.

Избушка в лесу

Уютная деревянная изба стоит прямо на окраине леса. Вокруг – сосны и ели, а внутри – настоящий новогодний антураж. Дом из сруба украшают тысячи огней, фонариков и декораций. Гостей встречает главный сказочный волшебник, первый вопрос – про желания.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодние украшения
- Загадывайте желание! Дедушка все-все постарается выполнить!
- А можно одно желание на всех?
- Нет, потому что у каждого есть свое сокровенное желание. Так что загадывайте смело!
Здесь у Деда Мороза свой собственный кабинет. На столе сотни писем от детей. Некоторые предпочитают не говорить вслух о самом заветном, а написать. Одни просят сладости, другие игрушки, третьи – здоровья и мира на Земле.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодние украшения
"Желания у детей самые разные. Многие хотят конфетки, это традиционно, кто-то игрушки или 3D-ручки, а некоторые даже ссылки на маркетплейсы сразу прописывают. Вот они, современные дети. Но в этом году много и нематериальных желаний, дети просят мира, здоровья. А один мальчик написал, что ему ничего не надо, и поздравил меня с праздником", - рассказывает Дед Мороз.
Сказочный волшебник приехал в Крым из Энергодара. До этого для местных детей был Дедом Морозом 40 лет. Говорит, в детстве и сам верил в доброго дедушку, пока в какой-то момент не разглядел в нем своего папу. С тех пор вера не пропала, говорит, просто немного трансформировалась.
"Я писем никогда не писал, но подарки всегда ждал. И так где-то до 6 класса. А потом стал большой и заметил, что подарки под елку подкладывает папа. Но я и сегодня верю, верю в чудеса! Потому что чудеса на самом деле там, где в них верят", - отмечает он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодние украшения

Квест и карамельный цех

За создание чудес здесь отвечает сказочный десант: министр новогодних дел, Баба Яга и ее ассистент Ешкин Кот, юный Электрошка, Эльфы, мастера карамельных дел Тофи и Кремка. Всего – 13 человек.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодние украшения
Сначала юные гости проходят квест со спецэффектами, затем – общаются с Дедом Морозом. В его кабинете установлен интерактивный пульт управления делами. Здесь ребята видят, как сказочные герои наблюдают за ними в течение года, как "телепортируются подарки", как зажигаются новогодние елки по всей стране.
По соседству с кабинетом новогоднего волшебника расположен карамельный цех, где все желающие могут сделать своими руками самые настоящие леденцы.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодние украшения

"Здесь дети лепят карамель своими руками. Все надевают специальные перчатки, шапочки и колпачки и вперед. Работают детки на специальных столах с подогревом, в цеху также поддерживается постоянная температура +30 градусов. Это важно, потому как при более низкой температуре карамель будет быстро остывать и дети просто не успеют слепить", - говорит карамельных дел мастер Марина.

Каждый ребенок делает по две карамельки и потом забирает их с собой. В дальнейшем он может либо полакомиться им сам, либо подарить леденец ручной работы родителям или друзьям.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКарамель, из которой дети делают леденцы в Министерстве новогодних дел
Карамель, из которой дети делают леденцы в Министерстве новогодних дел - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Карамель, из которой дети делают леденцы в Министерстве новогодних дел

Новый год в Крыму

Крым стал пятым российским регионом, где открыли такое Министерство. Основатель проекта – крымчанин, родом из Ялты. Первые резиденции он создал в городах, где в декабре-январе стоит настоящая зимняя погода, однако сейчас решил попробовать создать новогоднюю атмосферу и на юге страны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодние украшения
"Сергей – создатель Министерств новогодних дел, мой друг. Мы оба местные. Конечно, переживали, как зайдет эта идея в Крыму, где зима достаточно теплая, не знали, как люди отреагируют. Но решили попробовать. И Крым просто взорвал все ожидания. Невероятно огромное количество положительных отзывов – и от родителей, и от детей. За все годы нигде, ни в каком другом городе не было столько позитивных отзывов, как в Крыму", - рассказывает управляющий крымского Министерства Дмитрий Николаенко.
Основная возрастная группа гостей – от 5 до 12 лет. Однако необычные представления и атмосфера праздника не оставляют равнодушными и взрослых. Одну из ключевых ролей играет правильно подобранное место и созданный интерьер, говорит Дмитрий. Именно поэтому избушка находится не в крупных крымских городах, а в пригороде Симферополя, возле леса.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Новогодние украшения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"По замыслу обязательно должен быть дом из сруба. И особенность Крыма в том, что вот такой дом – подходящий по стилю, площади и расположению – не так легко найти. А его еще надо украсить, обыграть и создать атмосферу сказки. Поэтому такого в городах нет. Второй плюс – здесь рядом лес, и многие дети, приехав сюда, действительно верят, что приехали в гости к Деду Морозу", - добавляет управляющий.
Его слова подтверждают и дети, которые приехали на экскурсию. Со смехом и криками они кружатся во дворе сказочного дома и с нетерпением смотрят наверх. Кто-то из них загадал увидеть снег. И это в Крыму, в +15! Но чудеса, как сказал Дед Мороз, случаются, если в них верить…
- Мама, смотри, снег! Самый настоящий снег!
- Лови, лови скорее!
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новогодние украшения
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