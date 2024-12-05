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В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза
В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза
В селе Кизиловое Симферопольского района Крыма появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T18:31
2024-12-05T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В селе Кизиловое Симферопольского района Крыма появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.Кроме того, дети посетят музей "Детства родителей" и увидят магическое шоу. Также ребята побывают в кабинете Деда Мороза, откуда "телепортируются" подарки и включаются городские елки, смогут с помощью заклинания вызвать снег и побывают на чайном заседании со сладостями."Не обойдется без красивых снимков на память, ведь сказочная атмосферная локация – это сплошная фотозона", - отметили в пресс-службе.Экскурсии будут проходить с 9 до 21:30 ежедневно. Длительность – 1 час 20 минут, уточнили в минкурортов.Ранее в Минкурортов республики сообщили о создании карты чудес и календаря мероприятий, отметив, что с помощью них гости Крыма смогут спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность.Карту и календарь создали в рамках проекта "Новый год в Крыму как дома". Информационными партнерами являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели КрымаНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают
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крым, новый год 2025, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, симферополь, дед мороз, минкурортов крыма, новости крыма
В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза
В Крыму открылось Министерство новогодних дел Деда Мороза
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В селе Кизиловое Симферопольского района Крыма появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.
"В гости будут ждать мальчишек и девчонок 4-11 лет с родителями. Ребята окажутся в эпицентре новогодних чудес, пройдут приключенческую игру по спасению министерства, встретятся со сказочными героями, вернут к работе карамельный цех и сделают вкусные леденцы к Новому году", – говорится в сообщении.
Кроме того, дети посетят музей "Детства родителей" и увидят магическое шоу. Также ребята побывают в кабинете Деда Мороза, откуда "телепортируются" подарки и включаются городские елки, смогут с помощью заклинания вызвать снег и побывают на чайном заседании со сладостями.
"Не обойдется без красивых снимков на память, ведь сказочная атмосферная локация – это сплошная фотозона", - отметили в пресс-службе.
Экскурсии будут проходить с 9 до 21:30 ежедневно. Длительность – 1 час 20 минут, уточнили в минкурортов.
Ранее в Минкурортов республики сообщили о создании карты чудес и календаря мероприятий
, отметив, что с помощью них гости Крыма смогут спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность.
Карту и календарь создали в рамках проекта "Новый год в Крыму как дома". Информационными партнерами являются РИА Новости Крым
и радио "Спутник в Крыму"
.
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