https://crimea.ria.ru/20241205/v-krymu-poyavilos-ministerstvo-novogodnikh-del-deda-moroza-1142390431.html

В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза

В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза

В селе Кизиловое Симферопольского района Крыма появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T18:31

2024-12-05T18:31

2024-12-05T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В селе Кизиловое Симферопольского района Крыма появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.Кроме того, дети посетят музей "Детства родителей" и увидят магическое шоу. Также ребята побывают в кабинете Деда Мороза, откуда "телепортируются" подарки и включаются городские елки, смогут с помощью заклинания вызвать снег и побывают на чайном заседании со сладостями."Не обойдется без красивых снимков на память, ведь сказочная атмосферная локация – это сплошная фотозона", - отметили в пресс-службе.Экскурсии будут проходить с 9 до 21:30 ежедневно. Длительность – 1 час 20 минут, уточнили в минкурортов.Ранее в Минкурортов республики сообщили о создании карты чудес и календаря мероприятий, отметив, что с помощью них гости Крыма смогут спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность.Карту и календарь создали в рамках проекта "Новый год в Крыму как дома". Информационными партнерами являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели КрымаНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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