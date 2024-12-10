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В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендрон

В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендрон - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Крыму к Новому году нарядят 12-метровый секвойядендрон

В Никитском ботаническом саду нарядят 12-метровый секвойядендрон, игрушки для него создали дети-туристы и дети работников крымской туротрасли, сообщили в... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T10:22

2024-12-10T10:22

2024-12-10T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду нарядят 12-метровый секвойядендрон, игрушки для него создали дети-туристы и дети работников крымской туротрасли, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.Отмечается, что в конце декабря сотрудники минкурортов передадут игрушки в Никитский ботанический сад, где перед Новым годом состоится торжественное украшение дерева. Лучшие работы будут поощрены подарками и благодарственными письмами.Проект "Нарядим секвойядендрон вместе!" пройдет в рамках кампании минкурортов республики "Новый год в Крыму как дома".Уточняется, что вес елочной игрушки не должен быть очень большим, размер – от 30 до 70 см. Ее можно сделать из влагостойкого материала, но не из стекла, также на игрушке должна быть петля или скоба для крепления."Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками и персонажами, различные объемные фигурки сказочных героев, символов новогоднего праздника и наступающего года, "сосульки", "конфеты", новогодние елки, бусы, шары и т.д.", - уточнили в минкурортов.В Крыму разработали карту чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.На карте представлены многочисленные южные резиденции Деда Мороза, адреса почты для отправки писем волшебнику в Великий Устюг, места расположения городских новогодних елок, театров, ледовых катков, праздничных ярмарок и другое. Календарь мероприятий приглашает гостей и жителей полуострова посетить новогоднюю елку в царском дворце, поучаствовать в одной из бесплатных экскурсий по курортным городам, прокатиться по винодельням на Виноградном экспрессе.Информационными партнерами проекта являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда МорозаКрымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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