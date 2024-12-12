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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе в четверг из-а неблагоприятной погоды морской пассажирский транспорт не осуществляет движение через бухту. Об этом предупредили в городском... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T06:36
2024-12-12T06:36
2024-12-12T06:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг из-а неблагоприятной погоды морской пассажирский транспорт не осуществляет движение через бухту. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационные маршруты. Автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова. "В связи с обеспечением компенсационного маршрута №150 "пл. Захарова-пл. Нахимова" 12 декабря до открытия рейда автобусные маршруты № 3, 9, 12, 20, 34, 92, 94 будут работать с увеличенным интервалом движения", - уточнили в "Севастопольэлектротрансе".В четверг в Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в Севастополе ожидается небольшой дождь и усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогодыНад Черным морем пронесутся смерчиВ Крым идут морозы
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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе остановили катера и паромы из-за непогоды
06:36 12.12.2024 (обновлено: 06:39 12.12.2024)