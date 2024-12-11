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Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды
Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды
Холодный фронтальный раздел принесет в Крым морозы и снег. Самой холодной на неделе станет предстоящая суббота, когда ожидается до девяти градусов мороза, а в... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T14:42
2024-12-11T14:42
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татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Холодный фронтальный раздел принесет в Крым морозы и снег. Самой холодной на неделе станет предстоящая суббота, когда ожидается до девяти градусов мороза, а в горах и того холоднее. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Где в Крыму будет холоднее"Проходит холодный фронтальный раздел. Уже завтра дожди перейдут в мокрый снег. Температура воздуха составит всего 0...+5. В пятницу, 13 декабря, еще похолодает, столбики термометров покажут уже 0...5 мороза, как днем, так и ночью", - рассказала Любецкая.В пятницу, 13 декабря повалит снег, больше всего его выпадет в горах, в центральных районах полуострова и в предгорье, в Бахчисарайском районе и на Южном берегу, но там ожидается мокрый снег.При этом Любецкая уточнила, что похолодание носит кратковременный характер и уже с воскресенья "будет полегче", температура воздуха начнет повышаться.Ранее пресс-служба МЧС по республике сообщала, что в регионе объявлено штормовое предупреждение а период с 10 по 13 декабря из-за сильного ветра и ливневых дождей, переходящих в снег.Дорожники готовятся к морозамПри этом, как заверили РИА Новости Крым в пресс-службе "Крымавтодора", дорожные службы всегда готовы к ухудшению погоды."Мы готовы к снижению температуры. Предстоящей ночью сильного снижения температуры еще не ожидается, поэтому техника пока задействована в другой работе, а завтра будет переоборудование техники и она отправится на дежурство", - уточнила специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.По ее словам, сейчас на Ангарском перевале и в Добровской долине стоит по одной машине, на перевалах, а также у памятника "Шапка партизан" на Ялтинской трассе ведется постоянное патрулирование, мониторится также дорога на пгт Научный."Сейчас работает 37 единиц техники, но, когда приходит предупреждение от синоптиков, но еще нет осадков, количество техники увеличивается вдвое. Готовимся", - заключила Вальвакова.Ранее сообщалось, что в Крыму при ухудшении погоды дорожные службы переходят на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Специалисты дорожных служб ведут мониторинг состояния дорожной сети с целью выявления опасных для проезда участков.Кроме того, противогололедная обработка дорожного покрытия производится после "фиксации перехода температуры через ноль". Прежде всего это делается на опасных участках и перевалах. Также обрабатываются загруженные участки дорог, в том числе восточный и западный обходы Симферополя.Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зимуМагнитные бури в декабре - чего ждать от космической погодыКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, штормовое предупреждение
Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды

В Крыму на выходных ударят морозы до -12 градусов и пойдет снег

14:42 11.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Холодный фронтальный раздел принесет в Крым морозы и снег. Самой холодной на неделе станет предстоящая суббота, когда ожидается до девяти градусов мороза, а в горах и того холоднее. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Где в Крыму будет холоднее

"Проходит холодный фронтальный раздел. Уже завтра дожди перейдут в мокрый снег. Температура воздуха составит всего 0...+5. В пятницу, 13 декабря, еще похолодает, столбики термометров покажут уже 0...5 мороза, как днем, так и ночью", - рассказала Любецкая.
В пятницу, 13 декабря повалит снег, больше всего его выпадет в горах, в центральных районах полуострова и в предгорье, в Бахчисарайском районе и на Южном берегу, но там ожидается мокрый снег.
"Самой холодной будет суббота, ночью: - 4... - 9, на ЮБК 2...4 градуса мороза. Также морозно будет днем: 1...6 градусов. В горах особенно холодно, 12 и 13 декабря ожидается до 10...12 градусов ниже нуля", - сообщила начальник регионального гидрометцентра.
При этом Любецкая уточнила, что похолодание носит кратковременный характер и уже с воскресенья "будет полегче", температура воздуха начнет повышаться.
Ранее пресс-служба МЧС по республике сообщала, что в регионе объявлено штормовое предупреждение а период с 10 по 13 декабря из-за сильного ветра и ливневых дождей, переходящих в снег.

Дорожники готовятся к морозам

При этом, как заверили РИА Новости Крым в пресс-службе "Крымавтодора", дорожные службы всегда готовы к ухудшению погоды.
"Мы готовы к снижению температуры. Предстоящей ночью сильного снижения температуры еще не ожидается, поэтому техника пока задействована в другой работе, а завтра будет переоборудование техники и она отправится на дежурство", - уточнила специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.
По ее словам, сейчас на Ангарском перевале и в Добровской долине стоит по одной машине, на перевалах, а также у памятника "Шапка партизан" на Ялтинской трассе ведется постоянное патрулирование, мониторится также дорога на пгт Научный.
"Сейчас работает 37 единиц техники, но, когда приходит предупреждение от синоптиков, но еще нет осадков, количество техники увеличивается вдвое. Готовимся", - заключила Вальвакова.
Ранее сообщалось, что в Крыму при ухудшении погоды дорожные службы переходят на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Специалисты дорожных служб ведут мониторинг состояния дорожной сети с целью выявления опасных для проезда участков.
Кроме того, противогололедная обработка дорожного покрытия производится после "фиксации перехода температуры через ноль". Прежде всего это делается на опасных участках и перевалах. Также обрабатываются загруженные участки дорог, в том числе восточный и западный обходы Симферополя.
Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы.
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