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Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму
Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму
Севастополь в рамках подготовки к морозам закупает дополнительно комбинированные дорожные машины для борьбы с заносами и гололедицей и до конца года установит... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T21:32
2024-10-07T21:32
севастополь
правительство севастополя
новости
гололед
транспорт
станислав таматаев
михаил развожаев
севавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Севастополь в рамках подготовки к морозам закупает дополнительно комбинированные дорожные машины для борьбы с заносами и гололедицей и до конца года установит еще семь метеостанций на проблемных участках. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.Как сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев, для очистки дорог от снега в зимний период будет задействована различная техника.В том числе: 14 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, два КамАЗа со щетками, три автогрейдера и шесть погрузчиков."Штат водителей и механиков для автопарка, который укомплектован в полном объеме, готовы к работе", – отметил Таматаев.По словам и. о. замгубернатора города Павла Иено, спецавтомобилей, которые будут использоваться в том числе для борьбы с гололедицей, у Севастополя к концу года станет больше.По словам Таматаева, на случай ухудшения погодных условий в зимний период и образования снежных заносов у ГБУ "Севастопольский Автодор" есть особый алгоритм действий по очистке дорог и предупреждению возникновения гололедицы."На базе учреждения организована круглосуточная работа диспетчерской службы, которая проводит мониторинг состояния дорог с целью своевременного реагирования на такие ситуации. В том числе на основании информации, поступающей от Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя, ГИБДД, ГУ МЧС Севастополя", – сказал Таматаев.За счет средств, полученных в 2024 году, Севавтодор, исходя их опыта предыдущих лет, закупил больше противогололедных материалов – 6 729 тонн.Склады с ними разместили на четырех базах, условно зондировав город, чтобы увеличить кратность подвоза необходимых средств к наиболее проблемным участкам дорог в случае возникновения заносов и гололедицы, уточнил Таматаев. Такие базы, по его словам, размещены в районе Камышового шоссе в Севастополе, в селе Штурмовом, в Ласпи и в Инкермане.Кроме того, для получения более точной и своевременной информации об ухудшениях погодных условий дополнительно установят 7 метеостанций, заявил Таматаев.Комментируя доклады, губернатор города Михаил Развожаев поручил также наладить более качественную общественную работу, а именно своевременно предупреждать людей об опасностях на дорогах в связи с ухудшением погоды.На совещании также отмечалось, что транспортники тоже активно готовятся к холодам. В ГУП "Севэлектроавтотранс" уже начинают менять летние шины на зимние "липучки", в первую очередь они появятся на школьных автобусах и социальных такси. Во всем общественном транспорте провели проверку работоспособности систем отопления салонов. К морозам готовят и причальную инфраструктуру морского транспорта.В пресс-службе администрации Симферополя 7 октября сообщили, что все службы крымской столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.Ранее начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев рассказал, как дорожники в столице Крыма готовы встретить первые морозы, в частности, с помощью новых комбинированных дорожных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОСЧто важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в КрымуОтопительный сезон на носу: как подготовлен Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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севастополь, правительство севастополя, новости, гололед, транспорт, станислав таматаев, михаил развожаев, севавтодор
Новые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зиму

Новые спецмашины для борьбы со льдом и метеостанции получит до конца года Севастополь

21:32 07.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Севастополь в рамках подготовки к морозам закупает дополнительно комбинированные дорожные машины для борьбы с заносами и гололедицей и до конца года установит еще семь метеостанций на проблемных участках. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.
Как сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев, для очистки дорог от снега в зимний период будет задействована различная техника.
В том числе: 14 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, два КамАЗа со щетками, три автогрейдера и шесть погрузчиков.
"Штат водителей и механиков для автопарка, который укомплектован в полном объеме, готовы к работе", – отметил Таматаев.
По словам и. о. замгубернатора города Павла Иено, спецавтомобилей, которые будут использоваться в том числе для борьбы с гололедицей, у Севастополя к концу года станет больше.

"Закупаем дополнительно комбинированные дорожные машины, которые позволяют большее количество дорог обрабатывать противогололедным материалом. Ждем доведения лимитов. Конкурсные процедуры провели. Техника будет поставлена в этом году, частично она уже поставлена", – сказал Иено, отвечая на вопрос губернатора касательно обновления парка коммунальной техники, которое обсуждалось ранее.

По словам Таматаева, на случай ухудшения погодных условий в зимний период и образования снежных заносов у ГБУ "Севастопольский Автодор" есть особый алгоритм действий по очистке дорог и предупреждению возникновения гололедицы.
"На базе учреждения организована круглосуточная работа диспетчерской службы, которая проводит мониторинг состояния дорог с целью своевременного реагирования на такие ситуации. В том числе на основании информации, поступающей от Единой дежурной диспетчерской службы Севастополя, ГИБДД, ГУ МЧС Севастополя", – сказал Таматаев.
За счет средств, полученных в 2024 году, Севавтодор, исходя их опыта предыдущих лет, закупил больше противогололедных материалов – 6 729 тонн.
Склады с ними разместили на четырех базах, условно зондировав город, чтобы увеличить кратность подвоза необходимых средств к наиболее проблемным участкам дорог в случае возникновения заносов и гололедицы, уточнил Таматаев. Такие базы, по его словам, размещены в районе Камышового шоссе в Севастополе, в селе Штурмовом, в Ласпи и в Инкермане.
Кроме того, для получения более точной и своевременной информации об ухудшениях погодных условий дополнительно установят 7 метеостанций, заявил Таматаев.

"Ранее мы установили 5 метеостанций на проблемных участках, которые первыми дают нам информацию о том, что меняется погода. Соответственно, туда направляют дежурную группу и технику. Заключили еще договоры, и до конца текущего года будет установлено еще 7 таких метеостанций, которые будут передать данные и позволять нам оперативно реагировать", – сказал глава профильного департамента.

Комментируя доклады, губернатор города Михаил Развожаев поручил также наладить более качественную общественную работу, а именно своевременно предупреждать людей об опасностях на дорогах в связи с ухудшением погоды.

"Мы прекрасно понимаем, что в режиме реального времени, особенно как у нас бывают залповые снегопады, ни в одном городе мира это сиюминутно не убирается. Держать там парк в 200 единиц техники малоэффективно и очень дорого. Поэтому надо информировать людей заранее, предупреждать, просить не пользоваться личным транспортом и так далее. Ну и, конечно, противоголедная подсыпка на наиболее опасных участках, чтобы избежать аварий. Здесь должна быть синхронная работа", – поручил губернатор.

На совещании также отмечалось, что транспортники тоже активно готовятся к холодам. В ГУП "Севэлектроавтотранс" уже начинают менять летние шины на зимние "липучки", в первую очередь они появятся на школьных автобусах и социальных такси. Во всем общественном транспорте провели проверку работоспособности систем отопления салонов. К морозам готовят и причальную инфраструктуру морского транспорта.
В пресс-службе администрации Симферополя 7 октября сообщили, что все службы крымской столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий.
Ранее начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев рассказал, как дорожники в столице Крыма готовы встретить первые морозы, в частности, с помощью новых комбинированных дорожных машин.
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СевастопольПравительство СевастополяНовостиГололедТранспортСтанислав ТаматаевМихаил РазвожаевСевавтодор
 
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