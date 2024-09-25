https://crimea.ria.ru/20240925/otopitelnyy-sezon-na-nosu-kak-podgotovlen-krym-1140613961.html

Отопительный сезон на носу: как подготовлен Крым

Отопительный сезон на носу: как подготовлен Крым - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Отопительный сезон на носу: как подготовлен Крым

Гудит экскаватор, трещит сварка, по участку ходит мастер Анатолий Рубцов. В районе улицы Героев Сталинграда в Симферополе полным ходом идут работы по замене... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T17:12

2024-09-25T17:12

2024-09-25T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Гудит экскаватор, трещит сварка, по участку ходит мастер Анатолий Рубцов. В районе улицы Героев Сталинграда в Симферополе полным ходом идут работы по замене участка магистрального трубопровода: рабочие уверяют, что к 1 октября все будет сделано. Трудятся с 8 до 17 часов. Даже две субботы было рабочих, говорят.Меняют трубы…- Хватает рабочих рук?- Хотелось бы больше. Но этот участок уже поменяли. Сейчас положим лотки перекрытия – эти большие бетонные блоки, потом зароем, сравняем, зачистим.На участке работают сварщик, экскаватор, машинист автокрана, водитель самосвала, слесари.…и узлы учета газаВ котельной, что находится по адресу улица Мате Залки, 9а в Симферополе в рамках подготовки к отопительному сезону уже поменяли узел учета газа. Эта котельная обслуживает не только район Мате Залки, но и Центральный автовокзал, объекты здравоохранения, школы и детские сады."Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Мы завершаем основные работы по подготовке к отопительному сезону. Были запланированы капитальные ремонты 34 котлов, 8 газовых горелочных устройств, 12 теплообменных аппаратов, ну и прочего оборудования, которое участвует в производстве тепловой энергии", - рассказывает журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, главный инженер "Крымтеплокоммунэнерго" Роман Кравчук.В этом году к отопительному сезону почти готовы 338 котельных, 168 центральных тепловых пунктов и 823 километра тепловых сетей, уточняет он.По его словам, котельные готовы к отопительному сезону на 95 процентов, центральные тепловые пункты на 98 процентов, а теплосети на 90 процентов. Общий процент готовности муниципалитетов по региону составляет более 98 процентов. Водопроводно-канализационные объекты и сети подготовлены на все сто процентов."Крымтеплокоммунэнерго" регулярно обновляют оборудование, ремонтируют ветхие участки. Конечно, случаются и проблемные вопросы, чаще все они связаны с логистикой, но все решается достаточно оперативно", - уверяет инженер.Скоро придут холодаПри поддержке главы Республики Крым и министерства ЖКХ, предприятию Крымтеплокоммунэнерго" выделяются субсидии в рамках реализации государственной программы реформирования ЖКХ, за счет которых выполняется закупка трубопроводной продукции, узлов учета газа.И добавляет: все оборудование отечественное.Также в этом году уже заменили порядка 11 километров трубопроводов. В планах на следующий год заменить почти вдвое больше. Соответствующие контракты есть, поставка ожидается.Кроме того, на предприятии разработана программа регулирования температурного режима, которая в будущем позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет."Эта программа автоматизации производственного процесса включает в себя установку так называемого погодозависимого оборудования. Один пилотный проект уже реализован на центральном тепловом пункте в микрорайоне Пневматика в крымской столице. По остальным объектам – в Симферополе и в Евпатории - заключены контракты, осуществлены поставки. Эту работу мы продолжим уже в отопительном сезоне", - объясняет инженер."Крымтеплокоммунэнерго" обслуживает по Крыму порядка 4500 объектов жилого фонда, 176 объектов дошкольного образования, 198 общеобразовательных учреждений и 98 объектов здравоохранения.Отопительный сезон начнется, когда температура воздуха на улице будет + 8 градусов и ниже в течение пяти дней.В середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не отапливать улицу: в Крыму внедряют автоматизацию тепловых пунктовКак Севастополь готовится к отопительному сезонуПоловину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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