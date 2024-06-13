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Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму
Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму
В Крыму займутся регулированием подачи тепла в квартиры и другие помещения в отопительный сезон в зависимости от погоды. Соответствующее поручение дал глава... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T16:18
2024-06-13T16:58
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму займутся регулированием подачи тепла в квартиры и другие помещения в отопительный сезон в зависимости от погоды. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов на встрече с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максимом Новиком и врио генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко.Кроме того, Аксенов обратил внимание на работу обратной связи с гражданами. В частности, должна быть выверена работа телефонных горячих линий, и население должно иметь возможность направить обращения через личные сообщения в социальных сетях. Такая работа будет проведена во всех ресурсоснабжающих предприятиях Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Запустят ли котельные в случае похолодания в КрымуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
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сергей аксенов, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, крымтеплокоммунэнерго
Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму

Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму

16:18 13.06.2024 (обновлено: 16:58 13.06.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПрограмму регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму к отопительному сезону
Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму к отопительному сезону
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму займутся регулированием подачи тепла в квартиры и другие помещения в отопительный сезон в зависимости от погоды. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов на встрече с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максимом Новиком и врио генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко.

"К началу отопительного сезона необходимо проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий", – дал поручение глава Крыма.

Кроме того, Аксенов обратил внимание на работу обратной связи с гражданами. В частности, должна быть выверена работа телефонных горячих линий, и население должно иметь возможность направить обращения через личные сообщения в социальных сетях. Такая работа будет проведена во всех ресурсоснабжающих предприятиях Крыма.
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