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Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму
Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму
В случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:13
2024-04-03T12:56
радио "спутник в крыму"
крымтеплокоммунэнерго
новости крыма
отопительный сезон в крыму
игорь данилович
крым
теплоснабжение
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.Также Данилович напомнил, что по нормативным документам отопительный период завершается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице держится выше 8 градусов тепла, а начинается, если термометры пять дней подряд фиксируют температуру ниже этого значения.По регламенту, процедура подачи тепла в социальные учреждения и жилой фонд может занимать от одного до десяти дней, однако коммунальщики делают все "оперативно и намного быстрее".По его словам, в Симферополе и Ялте, где уже завершился отопительный сезон, ряд социально-значимых объектов обратились с соответствующими заявлениями, и здесь возобновили подачу тепла. В частности, тепло подается в роддом №2 в Симферополе."Есть такие учреждения, которые сегодня еще протапливаем", - добавил Данилович.Власти Феодосии рассказали РИА Новости Крым, что отопительный сезон в городе завершат 4 апреля в 08:00 для объектов жилищного фонда, учреждений социальной сферы, населения и прочих потребителей тепловой энергии, которые пользуются централизованным отоплением.В Саках последний день подачи теплоносителя - 3 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Александр Овдиенко.В Евпатории отключение тепла запланировано на 8 апреля. В Керчи местные жители считают, что отключать тепло пока рано. В Севастополе решение о завершении отопительного сезона будет принято на следующей неделе. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что в связи с повышением температуры воздуха горожане просят либо снизить интенсивность, либо полностью отключить отопление.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОСВ Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоКогда в городах Крыма завершится отопительный сезон
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Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму

В случае похолодания в Крыму снова запустят котельные - Крымтеплокоммунэнерго

12:13 03.04.2024 (обновлено: 12:56 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота системы отопления. Архивное фото
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.
"Запуск котельных возможен. Ведь начало отопительного сезона происходит так же, как если мы будем запускать котельные в случае резкого похолодания сейчас", - пояснил руководитель предприятия.
Также Данилович напомнил, что по нормативным документам отопительный период завершается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице держится выше 8 градусов тепла, а начинается, если термометры пять дней подряд фиксируют температуру ниже этого значения.
По регламенту, процедура подачи тепла в социальные учреждения и жилой фонд может занимать от одного до десяти дней, однако коммунальщики делают все "оперативно и намного быстрее".
"В первую очередь теплоноситель мы подаем в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, в учреждения социально-культурного значения, а уже во вторую очередь – в многоквартирные дома", - отметил собеседник.
По его словам, в Симферополе и Ялте, где уже завершился отопительный сезон, ряд социально-значимых объектов обратились с соответствующими заявлениями, и здесь возобновили подачу тепла. В частности, тепло подается в роддом №2 в Симферополе.
"Есть такие учреждения, которые сегодня еще протапливаем", - добавил Данилович.
Власти Феодосии рассказали РИА Новости Крым, что отопительный сезон в городе завершат 4 апреля в 08:00 для объектов жилищного фонда, учреждений социальной сферы, населения и прочих потребителей тепловой энергии, которые пользуются централизованным отоплением.
В Саках последний день подачи теплоносителя - 3 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Александр Овдиенко.
В Евпатории отключение тепла запланировано на 8 апреля. В Керчи местные жители считают, что отключать тепло пока рано. В Севастополе решение о завершении отопительного сезона будет принято на следующей неделе. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что в связи с повышением температуры воздуха горожане просят либо снизить интенсивность, либо полностью отключить отопление.
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