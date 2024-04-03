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Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму

Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Запустят ли котельные в случае похолодания в Крыму

В случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:13

2024-04-03T12:13

2024-04-03T12:56

радио "спутник в крыму"

крымтеплокоммунэнерго

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игорь данилович

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В случае похолодания котельные в Крыму могут снова запустить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович.Также Данилович напомнил, что по нормативным документам отопительный период завершается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице держится выше 8 градусов тепла, а начинается, если термометры пять дней подряд фиксируют температуру ниже этого значения.По регламенту, процедура подачи тепла в социальные учреждения и жилой фонд может занимать от одного до десяти дней, однако коммунальщики делают все "оперативно и намного быстрее".По его словам, в Симферополе и Ялте, где уже завершился отопительный сезон, ряд социально-значимых объектов обратились с соответствующими заявлениями, и здесь возобновили подачу тепла. В частности, тепло подается в роддом №2 в Симферополе."Есть такие учреждения, которые сегодня еще протапливаем", - добавил Данилович.Власти Феодосии рассказали РИА Новости Крым, что отопительный сезон в городе завершат 4 апреля в 08:00 для объектов жилищного фонда, учреждений социальной сферы, населения и прочих потребителей тепловой энергии, которые пользуются централизованным отоплением.В Саках последний день подачи теплоносителя - 3 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Александр Овдиенко.В Евпатории отключение тепла запланировано на 8 апреля. В Керчи местные жители считают, что отключать тепло пока рано. В Севастополе решение о завершении отопительного сезона будет принято на следующей неделе. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что в связи с повышением температуры воздуха горожане просят либо снизить интенсивность, либо полностью отключить отопление.Читайте также на РИА Новости Крым:Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОСВ Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится теплоКогда в городах Крыма завершится отопительный сезон

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