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В Симферополе завершают отопительный сезон
В Симферополе завершают отопительный сезон - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Симферополе завершают отопительный сезон
В связи с резким потеплением отопительный сезон в Симферополе завершится 2 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T17:56
2024-04-01T17:56
2024-04-01T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В связи с резким потеплением отопительный сезон в Симферополе завершится 2 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.Теплоснабжающим предприятиям рекомендовано завершить оказание услуг по теплоснабжению абонентам.В Севастополе решение о завершении отопительного сезона буде принято на следующей неделе. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что в связи с повышением температуры воздуха горожане просят либо снизить интенсивность, либо полностью отключить отопление.По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России. По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.В Крыму ожидается теплая неделя, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыТемпературные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплойВ Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится тепло
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В Симферополе завершают отопительный сезон
В Симферополе 2 апреля завершат отопительный сезон - власти