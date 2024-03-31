Рейтинг@Mail.ru
Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240331/temperaturnye-rekordy-gryaduschaya-nedelya-v-krymu-budet-anomalno-teploy-1136130908.html
Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
Грядущая неделя в Крыму будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T18:15
2024-03-31T18:15
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123194055_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_62d5cf0926f69b583f8907d8830b47b3.jpg
В Крыму на следующей неделе ожидается до +28 градусов тепла – ФОБОС
В Крыму на следующей неделе ожидается до +28 градусов тепла – ФОБОС
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник накат волны теплого средиземноморского воздуха усилится, юго-западные ветры будут поставлять все новые порции тепла, в ночь на понедельник температура воздуха +9…+14, днем +22…+27, и это заявка на температурный рекорд. Вторник станет самым теплым днем в истории метеорологических наблюдений, ожидается прогрев воздуха до +28 градусов, много солнца, никаких осадков, ветер с порывами до 13 м/с", – прогнозирует Тишковец.Уже начиная со среды в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, прогремят грозы, ночная температура +10…+15, днем до +22. В четверг, пятницу, субботу, воскресенье опять преимущественно солнечная сухая погода, комфортное тепло до +12 по ночам и +16…+21 днем.По словам эксперта, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеВ Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологиЭффект бабочки: почему ошибаются синоптики
https://crimea.ria.ru/20240329/vspyshka-naivysshego-balla-na-solntse--skolko-prodlitsya-uroven-aktivnosti-1136144476.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123194055_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d708179dea28970a0ed4a4bd67825221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма, евгений тишковец
Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой

В Крыму на следующей неделе ожидается до +28 градусов тепла – ФОБОС

18:15 31.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение сакуры в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сакуры в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В Крыму на следующей неделе ожидается до +28 градусов тепла – ФОБОС
18:15
понедельник накат волны теплого средиземноморского воздуха усилится, юго-западные ветры будут поставлять все новые порции тепла, в ночь на понедельник температура воздуха +9…+14, днем +22…+27, и это заявка на температурный рекорд. Вторник станет самым теплым днем в истории метеорологических наблюдений, ожидается прогрев воздуха до +28 градусов, много солнца, никаких осадков, ветер с порывами до 13 м/с", – прогнозирует Тишковец.
Уже начиная со среды в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, прогремят грозы, ночная температура +10…+15, днем до +22. В четверг, пятницу, субботу, воскресенье опять преимущественно солнечная сухая погода, комфортное тепло до +12 по ночам и +16…+21 днем.
По словам эксперта, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологи
Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики
Закат в степи
29 марта, 21:16
Вспышка наивысшего балла на Солнце – сколько продлится уровень активности
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаЕвгений Тишковец
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
17:52День невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"
17:20В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание
17:11ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
17:05Почти 400 машин: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
16:39Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников
16:12В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступил
15:38Освобождение Одессы – ключ к стратегической безопасности юга России
15:10Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
15:01На турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар
14:41В турецкой Анталье произошло землетрясение
14:32Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**
14:16ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
14:02Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
13:37На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25
13:22ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
13:14Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов
13:06На Крымском мосту растет очередь
12:53На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли
12:31Боевиков выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”
Лента новостейМолния