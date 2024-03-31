https://crimea.ria.ru/20240331/temperaturnye-rekordy-gryaduschaya-nedelya-v-krymu-budet-anomalno-teploy-1136130908.html

Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой

Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой

Грядущая неделя в Крыму будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T18:15

2024-03-31T18:15

2024-03-31T18:15

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

евгений тишковец

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В Крыму на следующей неделе ожидается до +28 градусов тепла – ФОБОС В Крыму на следующей неделе ожидается до +28 градусов тепла – ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник накат волны теплого средиземноморского воздуха усилится, юго-западные ветры будут поставлять все новые порции тепла, в ночь на понедельник температура воздуха +9…+14, днем +22…+27, и это заявка на температурный рекорд. Вторник станет самым теплым днем в истории метеорологических наблюдений, ожидается прогрев воздуха до +28 градусов, много солнца, никаких осадков, ветер с порывами до 13 м/с", – прогнозирует Тишковец.Уже начиная со среды в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, прогремят грозы, ночная температура +10…+15, днем до +22. В четверг, пятницу, субботу, воскресенье опять преимущественно солнечная сухая погода, комфортное тепло до +12 по ночам и +16…+21 днем.По словам эксперта, весь апрель в Крыму будет также на 2-3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5-1 градус теплее положенных значений.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеВ Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологиЭффект бабочки: почему ошибаются синоптики

https://crimea.ria.ru/20240329/vspyshka-naivysshego-balla-na-solntse--skolko-prodlitsya-uroven-aktivnosti-1136144476.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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