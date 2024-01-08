https://crimea.ria.ru/20240108/pik-aktivnosti-solntsa-i-magnitnye-buri-uchenyy-dal-prognoz-na-2024-god--1134042649.html

Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T20:43

2024-01-08T20:43

2024-01-08T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь. Об этом РИА Новости сообщил завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.По словам Богачева, солнечные циклы в среднем длятся 11 лет, при этом они неоднородны: активность Солнца то растет, то понижается по законам природы. И сейчас она приближается к своему максимуму.Он отметил, что в 2023-м фиксировались "некие промежуточные максимумы", которые побили рекорды предыдущего солнечного цикла. Поэтому специалисты приходят к выводу, что рост активности сейчас происходит довольно быстро и перерывов в 3-4 месяца между бурями, как это было в прошлом году, ожидать не приходится."В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури будут ежемесячно происходить. Думаю, 2-3 бури в месяц", – предположил ученый.Спрогнозировать точно, когда произойдут вспышки на Солнце и, как следствие, магнитные бури на Земле, невозможно, отметил Богачев, реально говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки. При этом известно, что максимум солнечной активности и магнитных бурь следует ожидать в мае-июне, а концу года активность может пойти на спад, добавил ученый.Богачев подчеркнул, что ученые наблюдают за всеми этими процессами уже 300 лет, и, согласно исследованиям, активность Солнца в XXI веке далека от рекордной. Сам он оценивает ее примерно в 60% от пиковых значений и прогнозирует, что максимальные по мощности циклы придутся на середину столетия.Ученый напомнил, что последние рекордные магнитные бури происходили на Земле в 2005 году и, по его мнению, в ближайшее время подобное вряд ли повторится. Тем более если учитывать, что даже крупные вспышки на Солнце не означают, что на Земле непременно начнется сильная буря.Ранее сотрудники лаборатории сообщали о сильнейшей в действующем солнечном цикле вспышке в ночь на 1 января 2024 года.Напомним, в декабре над Землей проносилось несколько магнитных бурь. Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце

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общество, здоровье, совет эксперта, астрономия, космос, солнце, земля, магнитные бури