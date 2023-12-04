https://crimea.ria.ru/20231204/magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-v-ponedelnik-1133023477.html

Магнитная буря накроет землю в понедельник

Магнитная буря накроет землю в понедельник - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Магнитная буря накроет землю в понедельник

В понедельник, 4 декабря, над Землей пронесется магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T06:36

2023-12-04T06:36

2023-12-04T06:36

магнитные бури

общество

космос

здоровье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c872d5eb7e3a1af1be7239728de4b144.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В понедельник, 4 декабря, над Землей пронесется магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Следующие геомагнитные штормы ожидаются 19 и 22 декабря - их сила также не должна превысить минимального порога - G1. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают. Предыдущая мощная двухдневная магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 1 декабря.Пятого ноября в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории наблюдали полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце. В конце ноября НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов. Ученые Крымской астрофизической лаборатории не исключали, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаЛицо Земли на космических фотографиях

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, общество, космос, здоровье, новости