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Магнитная буря накроет землю в понедельник
Магнитная буря накроет землю в понедельник - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Магнитная буря накроет землю в понедельник
В понедельник, 4 декабря, над Землей пронесется магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T06:36
2023-12-04T06:36
2023-12-04T06:36
магнитные бури
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В понедельник, 4 декабря, над Землей пронесется магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Следующие геомагнитные штормы ожидаются 19 и 22 декабря - их сила также не должна превысить минимального порога - G1. Дальнейших прогнозов ученые пока не дают. Предыдущая мощная двухдневная магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 1 декабря.Пятого ноября в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории наблюдали полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце. В конце ноября НАСА и эксперты по погоде предупредили, что 30 ноября на Землю может обрушиться солнечная буря, что приведет к отключению радио- и GPS-сигналов. Ученые Крымской астрофизической лаборатории не исключали, что после этой мощной вспышки на Солнце полярное сияние в очередной раз достигнет широт Крымского полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаЛицо Земли на космических фотографиях
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магнитные бури, общество, космос, здоровье, новости
Магнитная буря накроет землю в понедельник
Ученые дали прогноз магнитных бурь на декабрь