https://crimea.ria.ru/20230401/kak-prigotovit-organizm-k-moschnoy-magnitnoy-bure--sovet-vracha-1127907584.html
Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
Магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T08:29
2023-04-01T08:29
2023-04-01T08:29
радио "спутник в крыму"
общество
здоровье
совет эксперта
мнения
космос
магнитные бури
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Кардиолог Доля: магнитные бури могут вызывать значительные изменения в организме
Кардиолог Доля: магнитные бури могут вызывать значительные изменения в организме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кардиолог, доцент кафедры внутренней медицины Медакадемии им. С.И. Георгиевского Елена Доля.Дыра на Солнце повлияет на самочувствиеРанее сообщалось, что на Солнце образовалась корональная дыра, размер которой в 20 раз больше Земли, вырвавшийся поток плазмы движется к нашей планете со скоростью 2,9 млн км/ч, в связи с чем 1 апреля ожидаются мощные магнитные бури на многих континентах."Магнитные бури имеют большое значение для организма. В этот момент люди, у которых есть хронические заболевания или же они являются метеочувствительными – чувствуют себя не очень хорошо. Их может беспокоить усталость, слабость, общее недомогание. Также может повышаться или снижаться артериальное давление, могут чувствоваться нарушения сердечного ритма, головные боли", - предупредила Доля.По словам кардиолога, наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма. Кроме того, чувствовать недомогание из-за вспышек на Солнце могут пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов."Люди могут чувствовать боль в суставах, тугоподвижность, тяжесть в мышцах. Мы их называем "ходячие барометры". Многие за день начинают чувствовать ноющую боль и дискомфорт. Это суставы "говорят", что скоро будет изменение погоды и магнитная буря", - отметила специалист.Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии, сказала Доля."Чаще всего человек чувствует себя не очень хорошо именно в момент магнитных бурь, но когда они завершаются, он чувствует себя лучше. Если же состояние не улучшается и симптомы затянулись, это повод обратиться к врачу, потому что могут вдруг обостряться хронические заболевания, иногда развиваются острые состояния", - предупредила доктор.В первую очередь магнитные бури влияют на людей старше 50 лет, детей, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.Как уменьшить влияние магнитной буриВ дни магнитных бурь необходимо тщательнее следить за здоровьем и не пропускать прием ранее назначенных врачом препаратов, а также контролировать артериальное давление, напоминает Доля."Важно, чтобы человек, если ему назначена какая-то терапия, лечение не прекращал", - подчеркнула кардиолог. И дала несколько рекомендаций: в дни вспышек на Солнце надо пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.Также следует избегать стрессов. Для того, чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, Доля рекомендовала практиковать йогу и медитацию, делать дыхательные упражнения."Важно не медикаментозными методами уметь справляться с волнением", - заключила доктор.Ранее сообщалось, что в апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. В первый день апреля магнитосфера Земли будет неспокойной, а уже 2 апреля Землю снова накроет буря. 3 апреля также следует ожидать повышение геомагнитной активности. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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общество, здоровье, совет эксперта, мнения, космос, магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым.
Магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кардиолог, доцент кафедры внутренней медицины Медакадемии им. С.И. Георгиевского Елена Доля.
Дыра на Солнце повлияет на самочувствие
Ранее сообщалось, что на Солнце образовалась корональная дыра, размер которой в 20 раз больше Земли, вырвавшийся поток плазмы движется к нашей планете со скоростью 2,9 млн км/ч, в связи с чем 1 апреля ожидаются мощные магнитные бури на многих континентах.
"Магнитные бури имеют большое значение для организма. В этот момент люди, у которых есть хронические заболевания или же они являются метеочувствительными – чувствуют себя не очень хорошо. Их может беспокоить усталость, слабость, общее недомогание. Также может повышаться или снижаться артериальное давление, могут чувствоваться нарушения сердечного ритма, головные боли", - предупредила Доля.
По словам кардиолога, наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма. Кроме того, чувствовать недомогание из-за вспышек на Солнце могут пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов.
"Люди могут чувствовать боль в суставах, тугоподвижность, тяжесть в мышцах. Мы их называем "ходячие барометры". Многие за день начинают чувствовать ноющую боль и дискомфорт. Это суставы "говорят", что скоро будет изменение погоды и магнитная буря", - отметила специалист.
Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии, сказала Доля.
"Чаще всего человек чувствует себя не очень хорошо именно в момент магнитных бурь, но когда они завершаются, он чувствует себя лучше. Если же состояние не улучшается и симптомы затянулись, это повод обратиться к врачу, потому что могут вдруг обостряться хронические заболевания, иногда развиваются острые состояния", - предупредила доктор.
В первую очередь магнитные бури влияют на людей старше 50 лет, детей, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.
"Считается, что здоровые люди не чувствуют магнитных бурь. И если человек их почувствовал, то это повод обратиться к врачу. Значит, какие-то изменения в организме начали происходить. И надо обследоваться", - отметила кардиолог.
Как уменьшить влияние магнитной бури
В дни магнитных бурь необходимо тщательнее следить за здоровьем и не пропускать прием ранее назначенных врачом препаратов, а также контролировать артериальное давление, напоминает Доля.
"Важно, чтобы человек, если ему назначена какая-то терапия, лечение не прекращал", - подчеркнула кардиолог.
И дала несколько рекомендаций: в дни вспышек на Солнце надо пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.
Также следует избегать стрессов. Для того, чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, Доля рекомендовала практиковать йогу и медитацию, делать дыхательные упражнения.
"Важно не медикаментозными методами уметь справляться с волнением", - заключила доктор.
Ранее сообщалось, что в апреле землян ожидают две магнитные бури
и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. В первый день апреля
магнитосфера Земли будет неспокойной, а уже 2 апреля Землю снова накроет буря. 3 апреля также следует ожидать повышение геомагнитной активности. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.
Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова поясняла
, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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