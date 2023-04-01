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Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача

Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача

Магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T08:29

2023-04-01T08:29

2023-04-01T08:29

радио "спутник в крыму"

общество

здоровье

совет эксперта

мнения

космос

магнитные бури

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Кардиолог Доля: магнитные бури могут вызывать значительные изменения в организме Кардиолог Доля: магнитные бури могут вызывать значительные изменения в организме audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кардиолог, доцент кафедры внутренней медицины Медакадемии им. С.И. Георгиевского Елена Доля.Дыра на Солнце повлияет на самочувствиеРанее сообщалось, что на Солнце образовалась корональная дыра, размер которой в 20 раз больше Земли, вырвавшийся поток плазмы движется к нашей планете со скоростью 2,9 млн км/ч, в связи с чем 1 апреля ожидаются мощные магнитные бури на многих континентах."Магнитные бури имеют большое значение для организма. В этот момент люди, у которых есть хронические заболевания или же они являются метеочувствительными – чувствуют себя не очень хорошо. Их может беспокоить усталость, слабость, общее недомогание. Также может повышаться или снижаться артериальное давление, могут чувствоваться нарушения сердечного ритма, головные боли", - предупредила Доля.По словам кардиолога, наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма. Кроме того, чувствовать недомогание из-за вспышек на Солнце могут пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов."Люди могут чувствовать боль в суставах, тугоподвижность, тяжесть в мышцах. Мы их называем "ходячие барометры". Многие за день начинают чувствовать ноющую боль и дискомфорт. Это суставы "говорят", что скоро будет изменение погоды и магнитная буря", - отметила специалист.Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии, сказала Доля."Чаще всего человек чувствует себя не очень хорошо именно в момент магнитных бурь, но когда они завершаются, он чувствует себя лучше. Если же состояние не улучшается и симптомы затянулись, это повод обратиться к врачу, потому что могут вдруг обостряться хронические заболевания, иногда развиваются острые состояния", - предупредила доктор.В первую очередь магнитные бури влияют на людей старше 50 лет, детей, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями.Как уменьшить влияние магнитной буриВ дни магнитных бурь необходимо тщательнее следить за здоровьем и не пропускать прием ранее назначенных врачом препаратов, а также контролировать артериальное давление, напоминает Доля."Важно, чтобы человек, если ему назначена какая-то терапия, лечение не прекращал", - подчеркнула кардиолог. И дала несколько рекомендаций: в дни вспышек на Солнце надо пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.Также следует избегать стрессов. Для того, чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, Доля рекомендовала практиковать йогу и медитацию, делать дыхательные упражнения."Важно не медикаментозными методами уметь справляться с волнением", - заключила доктор.Ранее сообщалось, что в апреле землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. В первый день апреля магнитосфера Земли будет неспокойной, а уже 2 апреля Землю снова накроет буря. 3 апреля также следует ожидать повышение геомагнитной активности. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

https://crimea.ria.ru/20230328/v-aprele-zemlyu-nakroyut-magnitnye-buri---geomagnitnaya-karta-1127784472.html

https://crimea.ria.ru/20230125/i-gryanet-shtorm-dlya-kogo-magnitnaya-burya-mozhet-byt-opasnoy-1126587025.html

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общество, здоровье, совет эксперта, мнения, космос, магнитные бури