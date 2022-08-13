https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html

Почему не стоит бояться магнитных бурь

Почему не стоит бояться магнитных бурь - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Почему не стоит бояться магнитных бурь

Солнечная активность снижается последние годы и ученые не прогнозируют высокоинтенсивных геомагнитных бурь, которые могут значительно повлиять на самочувствие... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T18:38

2022-08-13T18:38

2022-08-13T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Солнечная активность снижается последние годы и ученые не прогнозируют высокоинтенсивных геомагнитных бурь, которые могут значительно повлиять на самочувствие человека. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор биологических наук, профессор кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимир Павленко.По данным ученых, магнитная буря относительно небольшой мощности случится 17 августа, вслед за ней еще два дня – 18 и 19 числа – будет отмечаться повышение геомагнитного фона. В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, однако уже 22 числа ученые прогнозируют новые магнитосферные возбуждения, которые повторятся также 3 сентября.Предсказать магнитную бурю очень сложно, рассказал Павленко. Она происходит, когда появляющиеся на Солнце пятна "закрывают" Землю, то есть оказываются напротив нашей планеты.По его словам, доверять прогнозу можно только в том случае, если он был составлен учеными, например, Крымской астрофизической обсерватории или Российской академии наук."Во-первых, нужно убедиться, что действительно будет магнитная буря. Прогнозы, которые публикуются просто в газетах или в интернете, обычно не соответствуют действительности. Магнитные бури, которые предсказываются на несколько месяцев вперед практически никогда не совпадают с ними, и люди должны знать об этом. Помню, как на протяжении многих лет прогнозы какие-то публиковались в популярной "желтой" прессе, но никак не соответствовали реальности", – сказал он.Профессор отметил, что последние несколько лет – это годы спокойного Солнца, и ожидать экстраординарных по мощности магнитных бурь не стоит.На здоровый и сильный организм магнитные бури любой активности не оказывают серьезного воздействия. Другое дело – люди с хроническими заболеваниями, но и им ученый рекомендует не зацикливаться на ожидании волнений геомагнитного поля."Если человек имеет предрасположенность к серьезным нарушениям – сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям ритма сердца, гипертонии – то тогда нужно не брать дурного в голову, не зацикливаться на этом. Не ставьте в такие дни (магнитных бурь – ред.) себе задачи сделать что-то особо тяжелое и сложное, лучше отдохнуть, сократить пребывание на открытом пространстве под солнцем, потому что обычно магнитные бури бывают тогда же, когда усиливается поток частиц от Солнца", – пояснил эксперт.В такие дни Павленко рекомендует употреблять травяные чаи и другие успокаивающие и расслабляющие напитки, поскольку магнитные бури в первую очередь влияют на центральную нервную систему человека.В заключении он отметил, что организм человека адаптирован к постоянным изменениям геомагнитного поля, и советовал спокойно относиться к любым прогнозам, независимо от метеочувствительности. Павленко подчеркнул, что с большим вниманием стоит отнестись к защите от ультрафиолета, поскольку времена, когда ученые считали, что "солнце, воздух и вода – наши лучше друзья" остались в прошлом.

https://crimea.ria.ru/20220811/uchenyy-obyasnila-vliyanie-magnitnykh-bur-na-cheloveka-1124127945.html

https://crimea.ria.ru/20220730/magnitnye-buri-v-avguste---uchenye-nazvali-daty-1123951519.html

https://crimea.ria.ru/20220401/neyropsikholog-predupredila-ob-opasnosti-magnitnykh-bur-1122818142.html

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2022

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

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