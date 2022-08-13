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Почему не стоит бояться магнитных бурь - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Почему не стоит бояться магнитных бурь
Почему не стоит бояться магнитных бурь - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Почему не стоит бояться магнитных бурь
Солнечная активность снижается последние годы и ученые не прогнозируют высокоинтенсивных геомагнитных бурь, которые могут значительно повлиять на самочувствие... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T18:38
2022-08-13T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Солнечная активность снижается последние годы и ученые не прогнозируют высокоинтенсивных геомагнитных бурь, которые могут значительно повлиять на самочувствие человека. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор биологических наук, профессор кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимир Павленко.По данным ученых, магнитная буря относительно небольшой мощности случится 17 августа, вслед за ней еще два дня – 18 и 19 числа – будет отмечаться повышение геомагнитного фона. В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, однако уже 22 числа ученые прогнозируют новые магнитосферные возбуждения, которые повторятся также 3 сентября.Предсказать магнитную бурю очень сложно, рассказал Павленко. Она происходит, когда появляющиеся на Солнце пятна "закрывают" Землю, то есть оказываются напротив нашей планеты.По его словам, доверять прогнозу можно только в том случае, если он был составлен учеными, например, Крымской астрофизической обсерватории или Российской академии наук."Во-первых, нужно убедиться, что действительно будет магнитная буря. Прогнозы, которые публикуются просто в газетах или в интернете, обычно не соответствуют действительности. Магнитные бури, которые предсказываются на несколько месяцев вперед практически никогда не совпадают с ними, и люди должны знать об этом. Помню, как на протяжении многих лет прогнозы какие-то публиковались в популярной "желтой" прессе, но никак не соответствовали реальности", – сказал он.Профессор отметил, что последние несколько лет – это годы спокойного Солнца, и ожидать экстраординарных по мощности магнитных бурь не стоит.На здоровый и сильный организм магнитные бури любой активности не оказывают серьезного воздействия. Другое дело – люди с хроническими заболеваниями, но и им ученый рекомендует не зацикливаться на ожидании волнений геомагнитного поля."Если человек имеет предрасположенность к серьезным нарушениям – сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям ритма сердца, гипертонии – то тогда нужно не брать дурного в голову, не зацикливаться на этом. Не ставьте в такие дни (магнитных бурь – ред.) себе задачи сделать что-то особо тяжелое и сложное, лучше отдохнуть, сократить пребывание на открытом пространстве под солнцем, потому что обычно магнитные бури бывают тогда же, когда усиливается поток частиц от Солнца", – пояснил эксперт.В такие дни Павленко рекомендует употреблять травяные чаи и другие успокаивающие и расслабляющие напитки, поскольку магнитные бури в первую очередь влияют на центральную нервную систему человека.В заключении он отметил, что организм человека адаптирован к постоянным изменениям геомагнитного поля, и советовал спокойно относиться к любым прогнозам, независимо от метеочувствительности. Павленко подчеркнул, что с большим вниманием стоит отнестись к защите от ультрафиолета, поскольку времена, когда ученые считали, что "солнце, воздух и вода – наши лучше друзья" остались в прошлом.
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крым, общество, совет эксперта, здоровье, авторы
Почему не стоит бояться магнитных бурь

Профессор Павленко объяснил, почему не стоит бояться предсказанных магнитных бурь

18:38 13.08.2022 (обновлено: 18:40 13.08.2022)
 
© Pixabay/ipicgr Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Pixabay/ipicgr
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Елена Стрельченко
Елена Стрельченко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Солнечная активность снижается последние годы и ученые не прогнозируют высокоинтенсивных геомагнитных бурь, которые могут значительно повлиять на самочувствие человека. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор биологических наук, профессор кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимир Павленко.
По данным ученых, магнитная буря относительно небольшой мощности случится 17 августа, вслед за ней еще два дня 18 и 19 числа будет отмечаться повышение геомагнитного фона. В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, однако уже 22 числа ученые прогнозируют новые магнитосферные возбуждения, которые повторятся также 3 сентября.
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Предсказать магнитную бурю очень сложно, рассказал Павленко. Она происходит, когда появляющиеся на Солнце пятна "закрывают" Землю, то есть оказываются напротив нашей планеты.
По его словам, доверять прогнозу можно только в том случае, если он был составлен учеными, например, Крымской астрофизической обсерватории или Российской академии наук.
"Во-первых, нужно убедиться, что действительно будет магнитная буря. Прогнозы, которые публикуются просто в газетах или в интернете, обычно не соответствуют действительности. Магнитные бури, которые предсказываются на несколько месяцев вперед практически никогда не совпадают с ними, и люди должны знать об этом. Помню, как на протяжении многих лет прогнозы какие-то публиковались в популярной "желтой" прессе, но никак не соответствовали реальности", – сказал он.
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Профессор отметил, что последние несколько лет – это годы спокойного Солнца, и ожидать экстраординарных по мощности магнитных бурь не стоит.
"Мы находимся на минимуме солнечной активности. Есть такой 11-летний цикл. Вот где-то пять-шесть лет назад был максимум солнечной активности, а сейчас минимум. Кроме того, последние три солнечных одиннадцатилетних цикла все меньше и меньше эта активность, поэтому вряд ли будет какая-то серьезная магнитная буря", – пояснил Павленко и отметил, что для высокоинтенсивных бурь характерны сбои в компьютерных сетях и аппаратуре самолетов, что невозможно пропустить.
На здоровый и сильный организм магнитные бури любой активности не оказывают серьезного воздействия. Другое дело – люди с хроническими заболеваниями, но и им ученый рекомендует не зацикливаться на ожидании волнений геомагнитного поля.
"Если человек имеет предрасположенность к серьезным нарушениям – сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям ритма сердца, гипертонии – то тогда нужно не брать дурного в голову, не зацикливаться на этом. Не ставьте в такие дни (магнитных бурь – ред.) себе задачи сделать что-то особо тяжелое и сложное, лучше отдохнуть, сократить пребывание на открытом пространстве под солнцем, потому что обычно магнитные бури бывают тогда же, когда усиливается поток частиц от Солнца", – пояснил эксперт.
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В такие дни Павленко рекомендует употреблять травяные чаи и другие успокаивающие и расслабляющие напитки, поскольку магнитные бури в первую очередь влияют на центральную нервную систему человека.
В заключении он отметил, что организм человека адаптирован к постоянным изменениям геомагнитного поля, и советовал спокойно относиться к любым прогнозам, независимо от метеочувствительности. Павленко подчеркнул, что с большим вниманием стоит отнестись к защите от ультрафиолета, поскольку времена, когда ученые считали, что "солнце, воздух и вода – наши лучше друзья" остались в прошлом.
 
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