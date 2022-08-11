https://crimea.ria.ru/20220811/cherez-nedelyu-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1124124654.html

Через неделю Землю накроет магнитная буря

Через неделю Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Через неделю Землю накроет магнитная буря

На следующей неделе в среду над Землей пронесется магнитная буря уровня G1, вслед за которой еще два дня метеозависимые люди могут чувствовать недомогание... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T07:26

2022-08-11T07:26

2022-08-11T07:26

космос

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На следующей неделе в среду над Землей пронесется магнитная буря уровня G1, вслед за которой еще два дня метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, однако уже 22 числа ученые прогнозируют новые магнитосферные возбуждения, которые повторятся также 3 сентября.Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже несильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.

https://crimea.ria.ru/20210303/O-chem-nuzhno-pomnit-meteozavisimym-v-period-baricheskoy-pily--1119322907.html

космос

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