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Через неделю Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Через неделю Землю накроет магнитная буря
Через неделю Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Через неделю Землю накроет магнитная буря
На следующей неделе в среду над Землей пронесется магнитная буря уровня G1, вслед за которой еще два дня метеозависимые люди могут чувствовать недомогание... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T07:26
2022-08-11T07:26
космос
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На следующей неделе в среду над Землей пронесется магнитная буря уровня G1, вслед за которой еще два дня метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, однако уже 22 числа ученые прогнозируют новые магнитосферные возбуждения, которые повторятся также 3 сентября.Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже несильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
https://crimea.ria.ru/20210303/O-chem-nuzhno-pomnit-meteozavisimym-v-period-baricheskoy-pily--1119322907.html
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космос, здоровье
Через неделю Землю накроет магнитная буря

На следующей неделе землю накроет магнитная буря уровня G1

07:26 11.08.2022
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На следующей неделе в среду над Землей пронесется магнитная буря уровня G1, вслед за которой еще два дня метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, магнитная буря относительно небольшой мощности случится 17 августа, вслед за ней еще два дня - 18 и 19 числа - будет отмечаться повышение геомагнитного фона.
В остальные дни до 21 августа магнитная сфера будет спокойной, однако уже 22 числа ученые прогнозируют новые магнитосферные возбуждения, которые повторятся также 3 сентября.
Всего существует пять уровней магнитной активности, но даже несильные бури могут влиять на работу энергосистемы, а также на самочувствие людей и поведение животных. При этом плохое самочувствие во время магнитных бурь в половине случаев является результатом тревожных ожиданий, однако гипертоникам и гипотоникам в такие периоды все же следует внимательнее отнестись к своему здоровью.
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