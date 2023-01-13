https://crimea.ria.ru/20230113/ekho-solnechnykh-vzryvov-nad-krymom-mozhet-zazhechsya-polyarnoe-siyanie-1126375365.html

Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние

Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние

Высокая активность, которая наблюдается на Солнце прямо сейчас, может спровоцировать сбои в работе электроники, вызвать ухудшение самочувствия и расстройства... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T03:30

2023-01-13T03:30

2023-01-13T03:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Высокая активность, которая наблюдается на Солнце прямо сейчас, может спровоцировать сбои в работе электроники, вызвать ухудшение самочувствия и расстройства сна у метеочувствительных людей, а при определенных условиях - даже зажечь полярное сияние над Крымом. Об этом РИА Новости Крым рассказали специалисты в области астрономии.Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила о том, что в последние десять дней на Солнце происходят мощные вспышки. Этот всплеск солнечной активности крупнейший с 2017 года, и если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо этих взрывов начнет достигать Земли. Солнце "взрывается" аномально раноКак поясняет руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко, всплески солнечной активности непредсказуемы, хотя условно ученые выделяют одиннадцатилетние циклы, когда светило выбрасывает больше всего энергии. Последний мощный цикл фиксировали в 2017 году. Это значит, нынешний всплеск наступил аномально рано и совершенно неожиданно для специалистов. При этом аномалия только во времени, сами по себе солнечные взрывы – обычное дело, хотя и не очень приятное для некоторых землян."Во время взрывов на Солнце выделяется плазма - это огромное количество энергии. Земля же имеет геомагнитное поле, которое начинает колебаться. Так получаются магнитные бури. В первую очередь они влияют на электронику. Как, например, в 2017 году, когда при сильных геомагнитных бурях из строя выходили спутники. Если мы берем человека, с точки зрения науки нет официального подтверждения, что геомагнитные бури вызывают какие-то расстройства здоровья, но если разбираться, то недомогания и бессонница возможны", – рассказывает Лазоренко.Полярное сияниеОбычно геомагнитное поле Земли распределяет магнитные бури на Северный и Южный полюса. Так в небе рождаются сполохи полярного сияния. Однако в очень редких случаях это явление можно увидеть не только над самыми северными и самыми южными морями. Например, в XIX веке сияние загорелось над широтами Кубы и Ямайки. Как поясняет Лазоренко, так может произойти только в одном случае – если вращающееся вокруг своей оси Солнце в момент мощной вспышки займет такую позицию, при которой эпицентр взрыва будет "смотреть" в сторону Земли. Вероятность минимальная, но все же такие шансы есть, убежден его коллега, научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Пятна на СолнцеИ все же удивительно красивое зрелище можно увидеть прямо сейчас. Достаточно иметь в распоряжении хороший телескоп."Солнце состоит из двух газов – гелия и водорода. Оно не однородное, а ячеистое. Эти ячейки называются грануляции. В них происходит реакция водорода и гелия. И когда они делятся - начинает возникать энергия и происходит взрыв. Затем это место начинает остывать и образуется солнечное пятно. Сейчас на Солнце огромное количество пятен. И любители астрономии имеют уникальную возможность полюбоваться этим зрелищем. Это очень красиво наблюдать в живую", – советует Лазоренко.При этом специалист настаивает на необходимости использовать специальные фильтры: "В противном случае можно посмотреть на Солнце всего два раза. Один раз левым, второй – правым глазом, и больше ничего потом не видеть".Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали датыУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

новости крыма, крым, космос, астрономия, кирилл лазоренко, сергей назаров