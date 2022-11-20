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Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосе - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосе
Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосе - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосе
Две новые галактики обнаружили ученые с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", одна из них оказалась старейшей из ранее известных людям. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T18:44
2022-11-20T18:44
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Две новые галактики обнаружили ученые с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", одна из них оказалась старейшей из ранее известных людям. Об этом со ссылкой на Astrophysical Journal Letters сообщает телеканал "360".По словам ученых, это открытие станет "новой главой в астрономии". "Одну из найденных галактик GLASS-z12 уже признали старейшей из всех известных. Ее датировали 350 миллионами лет после Большого Взрыва – она старше предыдущего "рекордсмена" примерно на 500 тысяч лет. Вторая галактика образовалась через 450 миллионов лет после Большого Взрыва", — передает телеканал.В телескопе видно только слабые оранжевые пятна, но ученые объясняют, что это самый дальний свет звезд, который видело человечество."Эти галактики сильно отличаются от Млечного Пути или других больших галактик, которые мы видим вокруг нас сегодня", – цитирует астрономов телеканал.Впервые звезды в подобных галактиках начали формироваться через 100 миллионов лет после Большого взрыва, объясняют ученые. Таким образом, история Вселенной расширилась после этого открытия, так как стало понятно, что "темные века" (промежуток времени между возникновением реликтового излучения и образованием первых звезд — ред.) закончились гораздо раньше, чем было принято считать.Также, по словам ученых, находка опровергает теорию о том, что первые галактики были структурированы хаотично, так как найденные имеют спокойные и упорядоченные диски.
https://crimea.ria.ru/20220809/uchenykh-ozadachilo-zagadochnoe-izmenenie-skorosti-vrascheniya-zemli-1124112137.html
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космос
Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосе

Найдены старейшие из всех известных галактики в космосе: что говорят ученые

18:44 20.11.2022
 
© Фото: pixabayКосмос
Космос
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Две новые галактики обнаружили ученые с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", одна из них оказалась старейшей из ранее известных людям. Об этом со ссылкой на Astrophysical Journal Letters сообщает телеканал "360".
По словам ученых, это открытие станет "новой главой в астрономии".
"Одну из найденных галактик GLASS-z12 уже признали старейшей из всех известных. Ее датировали 350 миллионами лет после Большого Взрыва – она старше предыдущего "рекордсмена" примерно на 500 тысяч лет. Вторая галактика образовалась через 450 миллионов лет после Большого Взрыва", — передает телеканал.
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В телескопе видно только слабые оранжевые пятна, но ученые объясняют, что это самый дальний свет звезд, который видело человечество.
"Эти галактики сильно отличаются от Млечного Пути или других больших галактик, которые мы видим вокруг нас сегодня", – цитирует астрономов телеканал.
Впервые звезды в подобных галактиках начали формироваться через 100 миллионов лет после Большого взрыва, объясняют ученые. Таким образом, история Вселенной расширилась после этого открытия, так как стало понятно, что "темные века" (промежуток времени между возникновением реликтового излучения и образованием первых звезд — ред.) закончились гораздо раньше, чем было принято считать.
Также, по словам ученых, находка опровергает теорию о том, что первые галактики были структурированы хаотично, так как найденные имеют спокойные и упорядоченные диски.
 
космос
 
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