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В Керчи проходят Крещенские купания - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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В Керчи проходят Крещенские купания
В Керчи проходят Крещенские купания - РИА Новости Крым, 19.01.2025
В Керчи проходят Крещенские купания
В Керчи освятили морскую воду, горожане участвуют в Крещенским купаниях. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T12:05
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христианство
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религия
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Керчи освятили морскую воду, горожане участвуют в Крещенским купаниях. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Купель для омовения в православный праздник Крещение оборудована на центральной набережной города. Здесь дежурят спасатели, окунуться помогает водолаз.Рядом установлена палатка для переодевания. Молодые люди из Всероссийского студенческого корпуса спасателей раздают бесплатно горячий чай.С утра от одного из самых древних храмов России – церкви Иоанна Предтечи – прошел крестный ход к набережной Керчи для освящения морской воды. Освятили и воду, которую с собой принесли к месту купаний горожане.Желающих совершить православный обряд довольно много – люди приходят семьями, с друзьями. К купели выстраивается очередь. После окунания люди признаются, что вода очень бодрит.Республиканский гидрометцентр сообщает на сайте, что самая высокая температура морской воды наблюдается сегодня на Южном побережье Крыма, вода прогреется до 11 градусов.Крещенские купания проходят 19 января по всему Крыму. По информации крымского главка МЧС России, всего оборудовано 24 места для омовения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания – советы безопасности в инфографике РИА Новости КрымБлагодать Божья: в Новом Херсонесе освятили реку Героон перед КрещениемВ Севастополе очистили морское дно в местах крещенских купаний
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, новости крыма, крым, крещение в крыму, христианство, православие, религия, праздники и памятные даты
В Керчи проходят Крещенские купания

В Керчи освятили морскую воду и начались Крещенские купания

12:05 19.01.2025
 
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Керчи
Крещенские купания в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Керчи освятили морскую воду, горожане участвуют в Крещенским купаниях. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Купель для омовения в православный праздник Крещение оборудована на центральной набережной города. Здесь дежурят спасатели, окунуться помогает водолаз.
Рядом установлена палатка для переодевания. Молодые люди из Всероссийского студенческого корпуса спасателей раздают бесплатно горячий чай.
С утра от одного из самых древних храмов России – церкви Иоанна Предтечи – прошел крестный ход к набережной Керчи для освящения морской воды. Освятили и воду, которую с собой принесли к месту купаний горожане.
Желающих совершить православный обряд довольно много – люди приходят семьями, с друзьями. К купели выстраивается очередь. После окунания люди признаются, что вода очень бодрит.
Республиканский гидрометцентр сообщает на сайте, что самая высокая температура морской воды наблюдается сегодня на Южном побережье Крыма, вода прогреется до 11 градусов.
Крещенские купания проходят 19 января по всему Крыму. По информации крымского главка МЧС России, всего оборудовано 24 места для омовения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе очистили морское дно в местах крещенских купаний
 
КерчьНовости КрымаКрымКрещение в КрымуХристианствоПравославиеРелигияПраздники и памятные даты
 
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