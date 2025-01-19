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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.01.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлено движение катеров и паромов, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T12:44
2025-01-19T12:47
севастополь
морской транспорт
новости
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов, сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не называется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, морской транспорт, новости, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановил движение морской транспорт

12:44 19.01.2025 (обновлено: 12:47 19.01.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов, сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Причина закрытия рейда не называется.
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СевастопольМорской транспортНовостиПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
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