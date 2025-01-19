https://crimea.ria.ru/20250119/v-sevastopole-zakryli-reyd-1143475196.html

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 19.01.2025

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановлено движение катеров и паромов, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T12:44

2025-01-19T12:44

2025-01-19T12:47

севастополь

морской транспорт

новости

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение катеров и паромов, сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не называется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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