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Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе
Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе
Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки "Центр" населенного пункта Воздвиженка в Донбассе. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T12:08
2025-01-19T12:55
донецкая народная республика (днр)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки "Центр" населенного пункта Воздвиженка в Донбассе.Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах десяти населенных пунктов ДНР.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Петропавловки и Времевки в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили Воздвиженку в Донбассе

12:08 19.01.2025 (обновлено: 12:55 19.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки "Центр" населенного пункта Воздвиженка в Донбассе.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении оборонного ведомства России.
Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Петропавловки и Времевки в Донбассе.
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