https://crimea.ria.ru/20250119/pod-kontrol-voysk-rf-pereshel-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1143473758.html

Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе

Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе

Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки "Центр" населенного пункта Воздвиженка в Донбассе. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T12:08

2025-01-19T12:08

2025-01-19T12:55

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

новости сво

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россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки "Центр" населенного пункта Воздвиженка в Донбассе.Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах десяти населенных пунктов ДНР.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Петропавловки и Времевки в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250118/po-ukraine-nanesen-gruppovoy-udar-v-otvet-na-ataku-atacms-1143455891.html

донецкая народная республика (днр)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу