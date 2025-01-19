https://crimea.ria.ru/20250119/pod-kontrol-voysk-rf-pereshel-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1143473758.html
Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе
Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе
Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки "Центр" населенного пункта Воздвиженка в Донбассе. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T12:08
2025-01-19T12:08
2025-01-19T12:55
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Минобороны РФ сообщило об освобождении в результате активных наступательных действий группировки "Центр" населенного пункта Воздвиженка в Донбассе.Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах десяти населенных пунктов ДНР.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Петропавловки и Времевки в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Под контроль войск РФ перешел еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили Воздвиженку в Донбассе
12:08 19.01.2025 (обновлено: 12:55 19.01.2025)