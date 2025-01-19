После землетрясения в Ялте зафиксированы афтершоки
После землетрясения в Ялте зафиксировано шесть афтершоков
12:31 19.01.2025 (обновлено: 12:57 19.01.2025)
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Еще шесть афтершоков зафиксированы в Крыму после землетрясения с эпицентром в Ялте, которое произошло в воскресенье утром. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.
"У нас было шесть слабых афтершоков после основного толчка. Сейчас у нас еще одно землетрясение, по нему пока собираем информацию", – рассказала Марина Бондарь.
Ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики сообщила, что 19 января 2025 года в 04 ч 59 мин (по Московскому времени) сейсмическими станциями Крыма зарегистрировано землетрясение энергетическим классом Кп=9.1, магнитудой MSH=2.8 с эпицентром в Ялтинском районе.
12 января вблизи Крыма произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
Доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач в комментарии РИА Новости Крым рассказал, землетрясение зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге.
11 октября прошлого года сильное землетрясение произошло в юго-западной части Черного моря.
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