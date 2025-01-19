https://crimea.ria.ru/20250119/normalizatsiya-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-ssha-nevozmozhna--medvedev-1143470427.html

Нормализация отношений между Россией и США невозможна – Медведев

Нормализация отношений между Россией и США невозможна – Медведев - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Нормализация отношений между Россией и США невозможна – Медведев

"Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T10:33

2025-01-19T10:33

2025-01-19T10:33

дмитрий медведев

мнения

россия

сша

политика

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. "Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, а в сложившихся условиях невозможна. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.И выразил мнение, что на примере уходящего с поста президента США Джо Байдена можно проследить, как опытный политик постепенно отрывался от реальных событий.У Байдена давно был "нездоровый" интерес к Украине, который он при личном общении объяснял поручением экс-президента США Барака Обамы, вспоминает замглавы СБ РФ.Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО, выразил мнение замглавы СБ РФ.Это тот случай, считает Медведев, когда глава одной из крупнейших держав мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократическая партия США проиграла выборы в стране.Вина администрации Байдена в том, что она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам в отношениях с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, мнения, россия, сша, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)