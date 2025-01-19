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Нормализация отношений между Россией и США невозможна – Медведев
Нормализация отношений между Россией и США невозможна – Медведев - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Нормализация отношений между Россией и США невозможна – Медведев
"Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T10:33
2025-01-19T10:33
2025-01-19T10:33
дмитрий медведев
мнения
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политика
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. "Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, а в сложившихся условиях невозможна. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.И выразил мнение, что на примере уходящего с поста президента США Джо Байдена можно проследить, как опытный политик постепенно отрывался от реальных событий.У Байдена давно был "нездоровый" интерес к Украине, который он при личном общении объяснял поручением экс-президента США Барака Обамы, вспоминает замглавы СБ РФ.Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО, выразил мнение замглавы СБ РФ.Это тот случай, считает Медведев, когда глава одной из крупнейших держав мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократическая партия США проиграла выборы в стране.Вина администрации Байдена в том, что она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам в отношениях с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий медведев, мнения, россия, сша, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Нормализация отношений между Россией и США невозможна – Медведев
Нормализация отношений между Россией и США невозможна в сложившихся реалиях – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. "Вредоносные закладки" решений уходящего президента США Джо Байдена еще долго будут проявляться, полная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, а в сложившихся условиях невозможна. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще…" – написал Медведев в своем Telegram-канале.
И выразил мнение, что на примере уходящего с поста президента США Джо Байдена можно проследить, как опытный политик постепенно отрывался от реальных событий.
У Байдена давно был "нездоровый" интерес к Украине, который он при личном общении объяснял поручением экс-президента США Барака Обамы, вспоминает замглавы СБ РФ.
"Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства", – считает Медведев.
Байден по сути развязал войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО, выразил мнение замглавы СБ РФ.
Это тот случай, считает Медведев, когда глава одной из крупнейших держав мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократическая партия США проиграла выборы в стране.
Вина администрации Байдена в том, что она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам в отношениях с Россией.
"Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться еще очень долго. А потому будет предельно трудно общаться", – сказал замглавы Совета безопасности РФ.
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