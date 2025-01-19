https://crimea.ria.ru/20250119/prekrascheniya-ognya-v-gaze-ne-budet-do-polucheniya-izrailem-spiska-zalozhnikov-1143469459.html

Прекращения огня в Газе не будет до получения Израилем списка заложников

Прекращения огня в Газе не будет до получения Израилем списка заложников - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Прекращения огня в Газе не будет до получения Израилем списка заложников

Прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T10:06

2025-01-19T10:06

2025-01-19T10:06

биньямин нетаньяху

обострение ситуации в израиле

палестина

израиль

новости

цахал

хамас

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС по техническим причинам задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье.ЦАХАЛ также подтвердил, что прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список заложников, пишет РИА Новости.В пятницу Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это второе перемирие за время конфликта. Первое было заключено в ноябре 2023 года и продлилось всего шесть дней.15 января премьер-министр Катара заявлял, что выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Генсек ООН Антониу Гутерреш заверил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой ПалестиныПолитолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биньямин нетаньяху, обострение ситуации в израиле, палестина, израиль, новости, цахал, хамас