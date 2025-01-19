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Прекращения огня в Газе не будет до получения Израилем списка заложников
Прекращения огня в Газе не будет до получения Израилем списка заложников - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Прекращения огня в Газе не будет до получения Израилем списка заложников
Прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T10:06
2025-01-19T10:06
2025-01-19T10:06
биньямин нетаньяху
обострение ситуации в израиле
палестина
израиль
новости
цахал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС по техническим причинам задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье.ЦАХАЛ также подтвердил, что прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список заложников, пишет РИА Новости.В пятницу Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это второе перемирие за время конфликта. Первое было заключено в ноябре 2023 года и продлилось всего шесть дней.15 января премьер-министр Катара заявлял, что выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Генсек ООН Антониу Гутерреш заверил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой ПалестиныПолитолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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биньямин нетаньяху, обострение ситуации в израиле, палестина, израиль, новости, цахал, хамас
Прекращения огня в Газе не будет до получения Израилем списка заложников
Прекращение огня в Газе не начнется без передачи Израилю списка заложников – Нетаньяху
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС по техническим причинам задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.
"Ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел оценку ситуации с безопасностью в связи с задержкой получения списка похищенных, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр проинструктировал (армию обороны Израиля – ред.) ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30 (9:30 мск), не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить", – сказано в сообщении офиса премьера Израиля.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль еще не получил имен трех заложниц, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации сделки по сектору Газа в воскресенье.
ЦАХАЛ также подтвердил, что прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит обязательство по сделке и не предоставит список заложников, пишет РИА Новости.
В пятницу
Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это второе перемирие за время конфликта. Первое было заключено
в ноябре 2023 года и продлилось всего шесть дней.
15 января премьер-министр Катара заявлял
, что выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Генсек ООН Антониу Гутерреш заверил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.
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