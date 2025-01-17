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Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это подтвердили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T08:02
2025-01-17T08:02
2025-01-17T08:14
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сектор газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это подтвердили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Заявление публикует местная газета Jerusalem Post.Это второе перемирие за время конфликта. Первое было заключено в ноябре 2023 года и продлилось шесть дней.Уточняется, что после этого Нетаньяху дал указание созвать военно-политический кабинет и провести заседание правительства для утверждения плана.По информации издания, Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий. Посредниками и гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире.По данным РИА Новости, сделка, по всей вероятности, состоится в три этапа. Сначала должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных.Кроме того, войска Израиля должны отойти к границам сектора Газа, но пока останутся в их пределах.Переговоры между Израилем и ХАМАС о втором этапе сделки планируется начать на 16-й день перемирия. Результатом должно стать освобождение оставшихся заложников, а также постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Вероятно, будет и третий этап сделки, о котором ведут речь гаранты мирного процесса. Он предполагает обмен останками и восстановление сектора Газа, окончание его блокады.15 января премьер-министр Катара заявлял, что выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСтраны ОДКБ выступили за создание независимой ПалестиныПолитолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном
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израиль, сша, сектор газа, палестина, катар, политика, биньямин нетаньяху, новости, в мире
Второе перемирие: подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Подписано соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа
08:02 17.01.2025 (обновлено: 08:14 17.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это подтвердили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Заявление публикует местная газета Jerusalem Post.
Это второе перемирие за время конфликта. Первое было заключено
в ноябре 2023 года и продлилось шесть дней.
"Офис премьер-министра в своем заявлении в пятницу утром подтвердил, что представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после этого Нетаньяху дал указание созвать военно-политический кабинет и провести заседание правительства для утверждения плана.
По информации издания, Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий. Посредниками и гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире.
По данным РИА Новости, сделка, по всей вероятности, состоится в три этапа. Сначала должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных.
Кроме того, войска Израиля должны отойти к границам сектора Газа, но пока останутся в их пределах.
"С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов", - уточняют СМИ.
Переговоры между Израилем и ХАМАС о втором этапе сделки планируется начать на 16-й день перемирия. Результатом должно стать освобождение оставшихся заложников, а также постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Вероятно, будет и третий этап сделки, о котором ведут речь гаранты мирного процесса. Он предполагает обмен останками и восстановление сектора Газа, окончание его блокады.
15 января премьер-министр Катара заявлял
, что выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.
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