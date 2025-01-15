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19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе

19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе - РИА Новости Крым, 15.01.2025

19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе

Выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T22:03

2025-01-15T22:03

2025-01-15T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Катара.Стороны конфликта – Израиль и движение ХАМАС – договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин.Договоренности достигнуты при посредничестве Катара, Египта и США, соглашение начнет действовать 19 января, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.Катар, Египет и США создадут совместную команду для контроля за исполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, который будет осуществляться из Каира, уточнил Аль Тани.Он указал, что детали исполнения соглашения будут обсуждаться позднее.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, новости, политика, израиль, палестина, хамас, оон, антониу гутерриш