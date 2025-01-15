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19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе
19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе - РИА Новости Крым, 15.01.2025
19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе
Выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T22:03
2025-01-15T22:03
2025-01-15T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Катара.Стороны конфликта – Израиль и движение ХАМАС – договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин.Договоренности достигнуты при посредничестве Катара, Египта и США, соглашение начнет действовать 19 января, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.Катар, Египет и США создадут совместную команду для контроля за исполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, который будет осуществляться из Каира, уточнил Аль Тани.Он указал, что детали исполнения соглашения будут обсуждаться позднее.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сектор газа, новости, политика, израиль, палестина, хамас, оон, антониу гутерриш
19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе
Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января
22:03 15.01.2025 (обновлено: 22:27 15.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выполнение соглашения о прекращении огня палестинском секторе Газа начнется 19 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Катара.
Стороны конфликта – Израиль и движение ХАМАС – договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин.
Договоренности достигнуты при посредничестве Катара, Египта и США, соглашение начнет действовать 19 января, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", – сказал он.
Катар, Египет и США создадут совместную команду для контроля за исполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, который будет осуществляться из Каира, уточнил Аль Тани.
"Катар, Египет и США создадут механизм по контролю за осуществлением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, контроль за которым будет идти из Каира. Будет создана совместная команда из представителей трех стран, которая будет следить за выполнением перемирия сторонами конфликта", – сказал премьер-министра Катара.
Он указал, что детали исполнения соглашения будут обсуждаться позднее.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.
"ООН готова поддержать имплементацию сделки и нарастить устойчивые поставки гуманитарной помощи бесчисленным палестинцам, которые продолжают страдать", – заявил Гутерреш на пресс-конференции.
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