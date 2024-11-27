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Политолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном

Политолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Политолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном

Перемирие между Ливаном и Израилем вряд ли будет устойчивым, поскольку это зависит от множества нестабильных факторов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T19:06

2024-11-27T19:06

2024-11-27T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Перемирие между Ливаном и Израилем вряд ли будет устойчивым, поскольку это зависит от множества нестабильных факторов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.В среду между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом.Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. В свою очередь Штаты обещают предоставить Израилю гарантированную поддержку военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия движения "Хезболла" на юге Ливана.По словам Тарасова, ливано-израильское перемирие является результатом "многоходовой закулисной дипломатии" и первым реальным успехом уходящей администрации президента США Джо Байдена.Тарасов обратил внимание на то, что текст соглашения еще не подписан, и пока идет процесс формирования так называемой контрольной группы с участием Израиля, Ливана и США. Специалист не исключил, что к работе этой группы будет подключена Россия. Однако пока не заработает этот механизм, говорить об устойчивости перемирия не приходится, полагает специалист.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь шла примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены.Иранское агентство Fars передавало, что как минимум 80% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака стала ответом на смерть Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери заявил, что ударам подверглись две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".Израиль после ракетной атаки Ирана продолжил операцию в Ливане, где наносит удары по объектам формирований "Хезболлы", в том числе возобновил удары по Бейруту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МУС выдал ордер на арест НетаньяхуБесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в ГазеРазрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа

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станислав тарасов, мнения, новости, израиль, ливан, ближний восток, в мире, политика, россия