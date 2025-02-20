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Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение
Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение
Главная сложность в достижении договоренностей при урегулировании конфликта на Украине между Россией и США заключается в диаметрально противоположных позициях... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T06:10
2025-02-20T06:10
радио "спутник в крыму"
мнения
александр ирхин
политика
россия
сша
украина
новости
переговоры
кфу (крымский федеральный университет)
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Сложность переговоров по Украине в полярных взглядах на будущий миропорядок
Сложность переговоров по Украине в полярных взглядах на будущий миропорядок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Главная сложность в достижении договоренностей при урегулировании конфликта на Украине между Россией и США заключается в диаметрально противоположных позициях сторон относительно конфигурации будущего мироустройства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.По словам Ирхина, "все что сейчас происходит на полях Украины и вокруг Украины – это некая подводка к более расширенному конфликту: Соединенных Штатов с Китаем".Несмотря на то, что открыто враждебных акций друг против друга между ними за последние несколько лет не было, это противоречие остается главным среди всех в современном мире, считает эксперт.И это напрямую влияет на переговоры России и США по Украине, хотя Америка и спешит избавиться от необходимости решать проблему украинского конфликта, сказал Ирхин."Потому что за последние несколько лет, еще до начала СВО, мы стали определенным локомотивом глобального не-Запада вместе с Китаем и Индией. И для нас очень важно нам сохраниться в этом лагере. А у американцев прямо противоположные цели, и они вынуждены с нами заигрывать, чтобы оторвать Россию от глобального Юга и перенаправить военно-политические и экономические ресурсы России в коалиционную позицию Запада против не-Запада, главным образом против Китая ", – пояснил политолог.По мнению эксперта, мудрость российского руководства на переговорном треке будет состоять в том, "чтобы, не изменив своей позиции коренным образом, пойти на компромисс с Западом, чтобы удовлетворить запрос на мир"."И это очень трудная задача", – подчеркнул Ирхин.Тем не менее компромисс возможен, поскольку, в отличие от России, для Америки судьба Украины не входит в число первостепенных интересов – все они в Восточной и Юго-Восточной Азии, заметил политолог.А потому каждая новая встреча представителей РФ и США по вопросу Украины обещает приближать момент принятия решения об урегулировании конфликта, чего хотят, по сути, обе стороны, считает Ирхин.При этом политолог отметил, что "любой компромисс будет бить по Европе, прежде всего Великобритании", и там будут вынуждены "дальше передвигать свои фигуры на шахматной доске, не отпуская украинский кризис".Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Трамп хочет вернуть Россию в G8 для того, чтобы "оторвать Москву от Пекина".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мир потрясен": как СМИ оценили разговор Путина и Трампа В Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию конфликта Зачем Трампу выборы на Украине
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мнения, александр ирхин, политика, россия, сша, украина, новости, переговоры, кфу (крымский федеральный университет)
Переговоры РФ и США по Украине: в чем главная сложность – мнение

Сложность переговоров по Украине в полярных взглядах на будущий миропорядок – эксперт

06:10 20.02.2025
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Главная сложность в достижении договоренностей при урегулировании конфликта на Украине между Россией и США заключается в диаметрально противоположных позициях сторон относительно конфигурации будущего мироустройства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин.
Сложность переговоров по Украине в полярных взглядах на будущий миропорядок
06:10
По словам Ирхина, "все что сейчас происходит на полях Украины и вокруг Украины – это некая подводка к более расширенному конфликту: Соединенных Штатов с Китаем".
Несмотря на то, что открыто враждебных акций друг против друга между ними за последние несколько лет не было, это противоречие остается главным среди всех в современном мире, считает эксперт.
И это напрямую влияет на переговоры России и США по Украине, хотя Америка и спешит избавиться от необходимости решать проблему украинского конфликта, сказал Ирхин.
"Потому что за последние несколько лет, еще до начала СВО, мы стали определенным локомотивом глобального не-Запада вместе с Китаем и Индией. И для нас очень важно нам сохраниться в этом лагере. А у американцев прямо противоположные цели, и они вынуждены с нами заигрывать, чтобы оторвать Россию от глобального Юга и перенаправить военно-политические и экономические ресурсы России в коалиционную позицию Запада против не-Запада, главным образом против Китая ", – пояснил политолог.
По мнению эксперта, мудрость российского руководства на переговорном треке будет состоять в том, "чтобы, не изменив своей позиции коренным образом, пойти на компромисс с Западом, чтобы удовлетворить запрос на мир".
"И это очень трудная задача", – подчеркнул Ирхин.
Тем не менее компромисс возможен, поскольку, в отличие от России, для Америки судьба Украины не входит в число первостепенных интересов – все они в Восточной и Юго-Восточной Азии, заметил политолог.
А потому каждая новая встреча представителей РФ и США по вопросу Украины обещает приближать момент принятия решения об урегулировании конфликта, чего хотят, по сути, обе стороны, считает Ирхин.
При этом политолог отметил, что "любой компромисс будет бить по Европе, прежде всего Великобритании", и там будут вынуждены "дальше передвигать свои фигуры на шахматной доске, не отпуская украинский кризис".
Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что Трамп хочет вернуть Россию в G8 для того, чтобы "оторвать Москву от Пекина".
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