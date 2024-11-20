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Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе
Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе
США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T19:52
2024-11-20T19:52
василий небензя
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сектор газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных Штатов на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня, освобождении всех заложников в секторе Газа, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.Как сообщает агентство, проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе заблокирован США в среду. Проект подготовлен десятью непостоянными членами Совбеза и предполагает, в частности, "немедленное, безусловное и постоянное прекращения огня всеми сторонами", освобождение всех заложников, отвергает "любые попытки морить палестинцев голодом", требует немедленного предоставления гражданскому населению в анклаве гуманитарной помощи, а также содействия" полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в необходимых масштабах" в Газу.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – ПутинРазрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаРоссия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
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василий небензя, оон, совет безопасности оон, политика, новости, сша, сектор газа, палестина
Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе

Небензя назвал вето США на резолюцию Совбеза ООН по Газе бессовестным

19:52 20.11.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных Штатов на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня, освобождении всех заложников в секторе Газа, пишет РИА Новости.
"Хладнокровное циничное препятствие со стороны Соединенных Штатов простому требованию со стороны Совета Безопасности спасти человеческие жизни является бессовестным и бесчеловечным поступком", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что Россия продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.
Как сообщает агентство, проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе заблокирован США в среду. Проект подготовлен десятью непостоянными членами Совбеза и предполагает, в частности, "немедленное, безусловное и постоянное прекращения огня всеми сторонами", освобождение всех заложников, отвергает "любые попытки морить палестинцев голодом", требует немедленного предоставления гражданскому населению в анклаве гуманитарной помощи, а также содействия" полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в необходимых масштабах" в Газу.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.
По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Василий НебензяООНСовет безопасности ООНПолитикаНовостиСШАСектор ГазаПалестина
 
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