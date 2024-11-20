https://crimea.ria.ru/20241120/beschelovechno-nebenzya-otsenil-veto-ssha-na-rezolyutsiyu-oon-po-miru-v-gaze-1142010979.html

Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе

Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе

США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T19:52

2024-11-20T19:52

2024-11-20T19:52

василий небензя

оон

совет безопасности оон

политика

новости

сша

сектор газа

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133930171_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d7bbec426ab3a24b384c5176f11917a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных Штатов на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня, освобождении всех заложников в секторе Газа, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.Как сообщает агентство, проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе заблокирован США в среду. Проект подготовлен десятью непостоянными членами Совбеза и предполагает, в частности, "немедленное, безусловное и постоянное прекращения огня всеми сторонами", освобождение всех заложников, отвергает "любые попытки морить палестинцев голодом", требует немедленного предоставления гражданскому населению в анклаве гуманитарной помощи, а также содействия" полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в необходимых масштабах" в Газу.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – ПутинРазрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаРоссия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин

сша

сектор газа

палестина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, оон, совет безопасности оон, политика, новости, сша, сектор газа, палестина