https://crimea.ria.ru/20241120/beschelovechno-nebenzya-otsenil-veto-ssha-na-rezolyutsiyu-oon-po-miru-v-gaze-1142010979.html
Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе
Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе
США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T19:52
2024-11-20T19:52
2024-11-20T19:52
василий небензя
оон
совет безопасности оон
политика
новости
сша
сектор газа
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133930171_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d7bbec426ab3a24b384c5176f11917a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных Штатов на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня, освобождении всех заложников в секторе Газа, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.Как сообщает агентство, проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе заблокирован США в среду. Проект подготовлен десятью непостоянными членами Совбеза и предполагает, в частности, "немедленное, безусловное и постоянное прекращения огня всеми сторонами", освобождение всех заложников, отвергает "любые попытки морить палестинцев голодом", требует немедленного предоставления гражданскому населению в анклаве гуманитарной помощи, а также содействия" полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в необходимых масштабах" в Газу.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – ПутинРазрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаРоссия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
сша
сектор газа
палестина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133930171_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_8f68ab6fdcd400ad656633ed3d05642a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, оон, совет безопасности оон, политика, новости, сша, сектор газа, палестина
Бесчеловечно: Небензя оценил вето США на резолюцию ООН по миру в Газе
Небензя назвал вето США на резолюцию Совбеза ООН по Газе бессовестным
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США хладнокровно и бесчеловечно препятствуют спасению человеческих жизней. Так постоянный представитель России в ООН Василий Небензя оценил вето Соединенных Штатов на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня, освобождении всех заложников в секторе Газа, пишет РИА Новости.
"Хладнокровное циничное препятствие со стороны Соединенных Штатов простому требованию со стороны Совета Безопасности спасти человеческие жизни является бессовестным и бесчеловечным поступком", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что Россия продолжит твердо выступать за прекращение насилия в отношении палестинцев.
Как сообщает агентство, проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе заблокирован США в среду. Проект подготовлен десятью непостоянными членами Совбеза и предполагает, в частности, "немедленное, безусловное и постоянное прекращения огня всеми сторонами", освобождение всех заложников, отвергает "любые попытки морить палестинцев голодом", требует немедленного предоставления гражданскому населению в анклаве гуманитарной помощи, а также содействия" полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в необходимых масштабах" в Газу.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее,
что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.
По словам лидера России, наша страна видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию
, втянуть в конфликт как можно больше стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день имеет тенденцию к обострению
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: