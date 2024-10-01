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Иран запустил ракеты на Израиль - ЦАХАЛ - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Иран запустил ракеты на Израиль - ЦАХАЛ
Иран запустил ракеты на Израиль - ЦАХАЛ - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Иран запустил ракеты на Израиль - ЦАХАЛ
На всей территории Израиля запущены сирены воздушной тревоги в связи с запуском ракет со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ)... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T19:53
2024-10-01T20:01
израиль
иран
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. На всей территории Израиля запущены сирены воздушной тревоги в связи с запуском ракет со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет РИА Новости.По данным местных СМИ, звук взрыва прогремел над Иерусалимом. Отмечается, что всего Иран выпустил по территории Израиля более ста ракет.27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России сделали заявление по поводу убийства НасруллыЧто будет с "Хезболлой" после убийстве ее генсекаГибель лидера "Хезболлы": как отреагировали на Ближнем Востоке и в Европе
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Новости
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РИА Новости Крым
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израиль, иран, в мире, происшествия, новости
Иран запустил ракеты на Израиль - ЦАХАЛ

Армия Израиля сообщила о запуске ракет со стороны Ирана

19:53 01.10.2024 (обновлено: 20:01 01.10.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Израиль
Зарубежные страны. Израиль - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. На всей территории Израиля запущены сирены воздушной тревоги в связи с запуском ракет со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет РИА Новости.

"Сирены прозвучали по всему Израилю. Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла", — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным местных СМИ, звук взрыва прогремел над Иерусалимом. Отмечается, что всего Иран выпустил по территории Израиля более ста ракет.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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