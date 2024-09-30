https://crimea.ria.ru/20240930/chto-budet-s-khezbolloy-posle-ubiystve-ee-genseka-1140752077.html

Что будет с "Хезболлой" после убийстве ее генсека

Что будет с "Хезболлой" после убийстве ее генсека - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Что будет с "Хезболлой" после убийстве ее генсека

Убийство израильскими военными генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы не приведет к существенному ослаблению организации, на смену... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T20:14

2024-09-30T20:14

2024-09-30T20:14

хезболла

радио "спутник в крыму"

вадим петров

иран

израиль

хамас

мнения

ливан

ближний восток

палестина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Убийство израильскими военными генсека ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы не приведет к существенному ослаблению организации, на смену ликвидированному генсеку придут новые, не менее эффективные лидеры. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.В то же время, по мнению политолога, новое руководство Ирана на фоне убийства Насруллы проявляет несвойственную Тегерану мягкость."Иран, который всегда был готов на любой удар Израиля ответить своим ударом, сейчас никак не отвечает. Это говорит о том, что уже имеют место попытки если не какого-то примирения, то смягчения отношений с Израилем", – предположил Петров.По словам аналитика, президент Ирана Масуд Пезешкиан уже осуществил ряд действий, которые можно трактовать как смягчение внешнеполитического курса. В частности, Тегеран "поставил на стоп" подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Россией, уточнил политолог.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября сообщила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы в ходе авиаудара по главному штабу движения в южном пригороде Бейрута. Вместе с ним был ликвидирован командующий южным фронтом "Хезболлы" Али Карки. Позже руководство "Хезболлы" подтвердило информацию о гибели своего лидера.МИД России решительно осудил убийство Насруллы, назвав его политическим. В ведомстве отметили, что данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока и неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Ответственность за это полностью ложится на Израиль, подчеркнули в министерстве.Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с "Хезболлой" после гибели Насруллы.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фоне атак на Бейрут и убийства Насруллы заявил, что Израиль становится все более безрассудным. По его словам, попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона должны быть остановлены. Эрдоган также заверил, что Анкара будет поддерживать ливанское правительство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЧто изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

иран

израиль

ливан

ближний восток

палестина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хезболла, вадим петров, иран, израиль, хамас, мнения, ливан, ближний восток, палестина