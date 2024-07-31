https://crimea.ria.ru/20240731/chto-ozhidaet-blizhniy-vostok-posle-ubiystva-glavy-politbyuro-khamas-1139257878.html

Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАС

Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАС

Последствием убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T08:02

2024-07-31T08:02

2024-07-31T08:02

палестина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Последствием убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев. По мнению Косачева, регион "вступает в самые трудные времена противостояния", и ответственность за это "ляжет на Израиль". Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, заявили утром в среду представители Корпуса стражей исламской революции. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Движение ХАМАС также подтвердило гибель Хании, возложив вину за налет на Израиль. Накануне авиаударам со стороны Израиля подвергся южный пригород Бейрута. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболла", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.

https://crimea.ria.ru/20240725/putin-zayavil-ob-obostrenii-situatsii-na-blizhnem-vostoke--1139113400.html

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палестина, исмаил хания, хамас, константин косачев, мнения, политика, израиль, в мире