https://crimea.ria.ru/20250128/putin-zelenskiy-ne-imeet-prava-podpisyvat-itogovye-soglasheniya-s-rossiey-1143753232.html

Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией

Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией

Россия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T20:51

2025-01-28T20:51

2025-01-28T21:05

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Россия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.При этом если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести, добавил Путин.Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины."Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться, что нас устраивает и соответствует нашим интересам, но вот с точки зрения подписания документов здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашений", - добавил Путин.При этом для начала переговоров с РФ киевские власти должны отменить указ об их запрете. Но проблема в том, что когда Зеленский подписывал этот указ, он был легитимным президентом. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный, констатировал российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленского не позовут на переговоры по УкраинеПутин назвал условие для начала переговоров по УкраинеКакими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова

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владимир путин (политик), россия, владимир зеленский, украина, переговоры, политика, новости