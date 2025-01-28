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Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией
Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией
Россия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T20:51
2025-01-28T20:51
2025-01-28T21:05
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Россия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.При этом если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести, добавил Путин.Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины."Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться, что нас устраивает и соответствует нашим интересам, но вот с точки зрения подписания документов здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашений", - добавил Путин.При этом для начала переговоров с РФ киевские власти должны отменить указ об их запрете. Но проблема в том, что когда Зеленский подписывал этот указ, он был легитимным президентом. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный, констатировал российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленского не позовут на переговоры по УкраинеПутин назвал условие для начала переговоров по УкраинеКакими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова
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владимир путин (политик), россия, владимир зеленский, украина, переговоры, политика, новости
Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией
Зеленский нелегитимен и не имеет права подписывать с Россией итоговые документы – Путин
20:51 28.01.2025 (обновлено: 21:05 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Россия может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести, добавил Путин.
"Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на серьезную, длительную историческую перспективу. И здесь не должно быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.
"Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться, что нас устраивает и соответствует нашим интересам, но вот с точки зрения подписания документов здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашений", - добавил Путин.
При этом для начала переговоров с РФ киевские власти должны отменить указ об их запрете. Но проблема в том, что когда Зеленский подписывал этот указ, он был легитимным президентом. А теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный, констатировал российский лидер.
"По большому счету, если хотят это (отменить указ о запрете переговоров – ред.) сделать, юридический способ есть. Пусть это в соответствии с конституцией сделает председатель Верховной рады. Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим", - подчеркнул Путин.
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