https://crimea.ria.ru/20250128/putin-poruchil-otkryt-nebo-dlya-grazhdanskikh-bespilotnikov-1143754495.html

Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников

Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников

Открыть небо для гражданских беспилотников нужно как можно скорее. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T21:37

2025-01-28T21:37

2025-01-28T21:56

владимир путин (политик)

россия

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Открыть небо для гражданских беспилотников нужно как можно скорее. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Путин поручил кабмину подготовить конкретные решения на этот счет к 30 апреля.Также российский лидер заявил, что к 2030 году России необходимо войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войскРоссия должна стать мировым лидером по применению ИИ – ПутинВ России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, правительство россии, новости