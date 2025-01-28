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Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников
Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников
Открыть небо для гражданских беспилотников нужно как можно скорее. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T21:37
2025-01-28T21:56
владимир путин (политик)
россия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Открыть небо для гражданских беспилотников нужно как можно скорее. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Путин поручил кабмину подготовить конкретные решения на этот счет к 30 апреля.Также российский лидер заявил, что к 2030 году России необходимо войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не исключил выделения беспилотной авиации в отдельный род войскРоссия должна стать мировым лидером по применению ИИ – ПутинВ России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом
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владимир путин (политик), россия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, правительство россии, новости
Путин поручил "открыть" небо для гражданских беспилотников

Необходимо как можно скорее открыть небо России для гражданских беспилотников – Путин

21:37 28.01.2025 (обновлено: 21:56 28.01.2025)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Открыть небо для гражданских беспилотников нужно как можно скорее. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
"Необходимо скорее, как говорят специалисты, "открыть небо" для гражданских беспилотников… При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли…Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов", - сказал президент.
Путин поручил кабмину подготовить конкретные решения на этот счет к 30 апреля.
Также российский лидер заявил, что к 2030 году России необходимо войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем.
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Владимир Путин (политик)РоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПравительство РоссииНовости
 
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